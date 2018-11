Primera sentència que prohibeix a un grafiter fer servir el metro de Barcelona

Un jutjat penal de Barcelona ha dictat la primera ordre d'allunyament a un grafiter a qui prohibeix acostar-se al metro de Barcelona durant mig any després de fer-hi pintades el 2015, segons ha avançat l'emissora SER Catalunya i ha confirmat l'agència Efe. La sentència, que encara no és ferma, també condemna l'home a un any de presó i a una multa.

Segons la sentència, el condemnat, juntament amb un menor, hauria accedit a una zona de l'estació de La Pau de la línia 4 del metro de Barcelona el juliol del 2015 i va fer pintades a dos vagons. El jutge conclou que es tracta d'un delicte de danys en béns d'ús públic.

Reforma del Codi Penal

El jutge aplica la reforma del Codi Penal que va entrar en vigor l'1 de juliol del 2015 –quatre dies abans que succeïssin els fets– i que estableix que les conductes que provoquen danys superiors als 400 euros no constitueixin només una falta, sinó un delicte.

La sentència també substitueix la multa de 1.095 euros imposada al grafiter condemnat per treballs en benefici de la comunitat, atesa la insolvència de l'home, que tot i així haurà d'indemnitzar Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) amb 2.187 euros, que es calcula que és el que va costar la neteja i la reparació dels vagons.

Pel que fa a l'any de presó, el jutge també és favorable a suspendre la pena sempre que l'home no delinqueixi en els pròxims dos anys i pagui la indemnització prevista.