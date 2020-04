El comerç alimentari es compromet a donar prioritat de compra a la gent gran

Els establiments d'alimentació grans i petits a Barcelona han segellat amb l'Ajuntament un codi de bones pràctiques per atendre els clients aquests dies encara marcats per les mesures de confinament pel covid-19. El decàleg pactat pel comerç –amb moltes mesures que ja s'estan posant en pràctica des de fa setmanes– inclou, per exemple, la reserva d'una franja horària de compra o bé la prioritat d'accés a productes per als col·lectius de gent gran, persones vulnerables (com ara persones amb mobilitat reduïda o bé dones embarassades) i personal sanitari o de sectors que presten serveis essencials.

Els establiments també acorden, dins les seves possibilitats, la venda a distància fent comandes per telèfon o en línia i el repartiment a domicili amb prioritat per als col·lectius vulnerables. El decàleg també proposa donar prioritat a la recollida a l'establiment de la compra feta a distància.

Les botigues –moltes ja ho han començat a fer– es comprometen a posar a disposició dels clients gel desinfectant i guants sempre que els clients hagin de tocar els productes.

De cara a la protecció del personal que treballa als establiments, els comerços els han de garantir mascaretes, guants, mampares de separació i ulleres, així com dissenyar un espai que permeti mantenir la distància de seguretat amb els clients. Els horaris comercials també s'han d'alterar per garantir tasques de prevenció de riscos com ara una desinfecció o neteja a fons de l'establiment a mitja jornada.

El codi de bones pràctiques insta les botigues a col·laborar "tant com sigui possible" amb el Banc dels Aliments i les entitats certificades que s'encarreguen de garantir de proveir de menjar les llars vulnerables.

El document pactat amb l'Ajuntament de Barcelona també recull el que els clients han de garantir quan es desplacen a fer la compra d'aliments. Els comerços els emplacen a anar-hi sols si és possible, planificar la compra prèviament perquè sigui abundant però sense acaparar productes i així minimitzar els desplaçaments. També es recomana pagar amb la targeta o el mòbil i no amb diners en efectiu.