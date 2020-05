Problemes en el sistema virtual per fer la preinscripció escolar

El cantant i compositor Manu Guix ho ha alertat a Twitter: "Algú més té problemes per accedir al formulari de la Generalitat de preinscripció de les escoles?" No és l'únic. Segons ha confirmat el departament d'Educació a l'ARA, hi ha hagut una un "problema" que el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) "està resolent" per evitar que el sistema virtual es col·lapsi, després de l'allau de sol·licituds el primer dia que començava el procés virtual de preinscripció escolar per al curs 2020-21.

Segons ha explicat Juanjo Falcó, director general d'Atenció a la Família, a TV3, el departament ha rebut 19.000 sol·licituds només en un dia, cosa que ha provocat que l'eina online "vagi més lenta". "Com més espongem les peticions, més hàbil serà l'eina", ha afirmat, recordant que el portal web està habilitat les 24 hores del dia i que a l'hora de donar les places no tindrà importància l'ordre d'arribada.

La conselleria preveu gestionar des d'ara i fins al 22 de maig prop de 300.000 sol·licituds de preinscripció, que han de fer els alumnes que comencen l'escolarització (els que van néixer el 2017 i faran P3), els que faran 1r d'ESO en un altre centre, els que volen canviar d'escola o institut i els que són nous a Catalunya i volen accedir per primer cop a qualsevol curs. A finals de mes serà el torn dels ensenyaments postobligatoris (batxillerat i cicles de formació professional), que ja havien fet la preinscripció per internet en anys anteriors.

Algú més té problemes per accedir online al formulari de la gene de preinscripció de les escoles? — Manu Guix (@ManuGuix) May 13, 2020

El cas és que aquesta preinscripció és la més incerta i imprevisible de totes. D'una banda, perquè és la primera vegada que el tràmit de triar escola i institut es fa per internet per a totes les etapes educatives. I, de l'altra, perquè predir el comportament de les famílies, enmig del sotrac econòmic i emocional de la pandèmia, és més difícil que mai.

Aquest tràmit és clau per a les famílies, perquè els permet escollir centre, i per a l'administració, perquè serveix per organitzar els grups i els professors que es necessiten per al curs que ve. I tant per als uns com per als altres és especialment complicat adaptar-se a la nova situació.

Si fins ara les famílies presentaven les sol·licituds al centre que triaven en primera opció, ara, i per primera vegada, tot el tràmit es podrà fer online. Com? Caldrà descarregar-se un formulari telemàtic i enviar-lo, juntament amb la documentació necessària escanejada o amb foto, al correu electrònic de l'escola que vulguin en primera preferència. Aquest primer tràmit de descàrrega és el que ara mateix no funciona i quan s'intenta accedir-hi surt un avís d'error.



Precisament, el Síndic de Greuges ha obert una actuació d'ofici per avaluar com es desenvolupa el procés de preinscripció escolar i comprovar que es fa "amb ple respecte als drets de l'alumnat i les famílies" i sense que la situació de confinament n'alteri el normal desenvolupament. En concret, vol conèixer si el comportament de la demanda ha estat similar a altres anys i també si totes les famílies han pogut presentar adequadament la sol·licitud, també les socialment més desfavorides que són les que acostumen a tenir "més limitacions".

El Síndic també ha recordat al Departament d'Educació i als centres educatius que cal evitar publicar en els portals web la informació sobre la seva composició social, particularment les dades sobre l'alumnat amb necessitats educatives específiques ja matriculat.

Dispositiu "diligent" amb les beques menjador, però "manca de celeritat" amb els ordinadors

En referència a l'actual curs, el Síndic ha posat en valor la "diligència" mostrada per Educació en la tramitació de les targetes moneder per a les famílies amb beques menjador. En canvi, ha fet referència a queixes rebudes per mancances en la distribució de dispositius electrònics i connectivitat per seguir el curs a distància. També ha fet referència a la "manca de celeritat en la seva tramesa". "Transcorregudes algunes setmanes des de la represa telemàtica del curs, nombrosos alumnes encara no tenien dispositius electrònics per seguir l’activitat lectiva a distància", ha apuntat.