Alerta de pluja de fins a 150 litres per metre quadrat en les pròximes hores

Protecció Civil ha alertat aquest dimarts a la tarda que hi pot haver acumulacions de pluja de fins a 150 litres per metre quadrat en les pròximes hores, sobretot al litoral i el prelitoral de Barcelona i Girona. Localment les tempestes podran ser d'alta intensitat i superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, similars a les que hi ha hagut aquest matí al Barcelonès.



Des del cos d'emergència es recomana extremar les precaucions a l'entorn de rius i rieres, així com evitar passar per zones inundables. També indica que a les zones urbanes hi pot haver inundacions en carrers i acumulacions d'aigua en baixos, garatges i soterranis. Davant d'aquest escenari, s'ha activat la fase d'alerta del pla Inuncat per les precipitacions previstes durant aquest vespre i fins demà al matí.



El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu precipitacions importants sobretot al litoral i el prelitoral de Barcelona i Girona, i amb menys probabilitat al litoral de Tarragona. Les pluges fortes també poden afectar amb menys intensitat les comarques d'interior de Tarragona i les de la Catalunya Central.

Davant d'un episodi de precipitacions com aquest, Protecció Civil aconsella no quedar-se a prop de lleres, rius i guals i evitar travessar rieres i torrents a les zones afectades, que poden rebre un augment sobtat del cabal. Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, també s'aconsella evitar situar-se sota els arbres o sota torres elèctriques.

Protecció Civil també recomana extremar les precaucions al volant demà al matí, moment en què les pluges coincidiran amb la mobilitat pròpia d'un matí feiner i hi podria haver incidències en la circulació.