Psicòlegs i advocats diuen que el circuit legal boicoteja els afectats

Des de la UAVAT alerten que un dels problemes a l’hora de poder reconèixer una persona com a víctima del terrorisme és el termini d’un any que es dona als ciutadans perquè puguin presentar tota la documentació davant del ministeri de l’Interior. Tot i que el govern central ha explicat que serà flexible amb aquest calendari, formalment la data límit del 17 d’agost no s’ha mogut. “Un any clínicament no té sentit”, explica Elisa Micciola, la psicòloga de l’entitat, que assegura que moltes víctimes directes i indirectes dels atemptats no desenvolupen les seqüeles fins mesos després. Això, sumat a la passivitat de l’Estat a l’hora de posar-se en contacte amb els afectats i la manca d’informació de què disposen aquestes persones sobre els passos que han de seguir, fa que molts d’ells encara no hagin completat tots els tràmits. “El circuit legal acaba boicotejant les víctimes”, assegura Micciola.

Una altra de les dificultats és que, amb la causa secreta fins fa 12 dies -el 31 de juliol es va aixecar parcialment el secret de sumari-, els afectats no han sabut si formen part del llistat oficial de víctimes que té el ministeri de l’Interior. Per això la UAVAT parteix de zero amb tots ells, i un cop els ha orientat perquè rebin tractament psicològic, si en necessiten, els ajuda a recopilar informació per presentar-la a la Delegació del govern espanyol: omplen una sol·licitud d’assistència psicològica perquè els subvencionin aquesta despesa si n’han fet ús i una altra de danys materials en cas que en patissin. També han d’aportar tots els informes acreditatius i la denúncia policial.

Acusació particular

Els afectats tenen dret a personar-se com a acusació a l’Audiència Nacional, que és qui s’ha fet càrrec judicialment de la investigació dels atemptats i qui els jutjarà. La UAVAT té un acord amb els advocats que ja van col·laborar amb l’Associació 11-M Afectats pel Terrorisme durant el judici per l’atac a Atocha el 2004, Antonio García -que representa 10 víctimes del 17-A com a acusació particular- i Antonio Segura -que exerceix l’acusació popular en nom de l’Associació.

García també es queixa que l’extens secret de sumari els “ha condicionat molt”, perquè els deixa gairebé sense marge per proposar proves noves. La forense Sara Bosch, que es va encarregar de la majoria de peritatges de l’11-M, també col·labora amb la UAVAT pels del 17-A, amb un equip de la Universitat de Barcelona.