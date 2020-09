El primer cribatge escolar a Barcelona aconsegueix un 90% de participació

El tres primers cribatges massius escolars a Barcelona i l'àrea metropolitana, concretament a l'Escola Barrufet de Sants, l'Escola Joaquim Ruyra i l'Institut Eduard Fontserè, tots dos a l'Hospitalet de Llobregat, ha sigut tot un èxit, segons expliquen els organitzadors, el Consorci d'Educació i el departament de Salut. Aquest dimarts s'han fet més de mig miler de PCRs de frotis nasal –una tècnica més superficial que la prova estàndard, que consisteix a introduir pel nas i la gola un bastonet– entre l'alumnat, el professorat i el personal extern en els primers desplegaments d'aquesta estratègia de detecció de casos asimptomàtics de covid-19.

En total s'han fet 404 tests a menors i 64 a professionals de la comunitat educativa a l'escola Barrufet. Només 26 famílies s'han negat a autoritzar la prova i, per tant, pràcticament el 90% hi ha participat. Els alumnes més grans d'aquest centre –quart, cinquè i sisè de primària– s'han fet la prova al CAP Sants, que és just davant del centre, mentre que la resta de cursos se l'han fet a dins de les instal·lacions educatives.

Aquest dimarts també han començat les proves massives a l'Escola Joaquim Ruyra -460 tests- i a l'Institut Eduard Fontserè -340-, al barri de la Florida de l'Hospitalet de Llobregat. Fonts governamentals apunten que esperen rebre els resultats dels tres primers cribatges demà, dimecres. En total, aquests tres primers cribratges es volen fer unes 5.000 proves els propers dies, i s'estendrà el cribatge a dotze centres més del barri (llars d'infants, escoles i instituts) de qualsevol titularitat.

El director general de Centres Públics, Josep González-Cambray, ha celebrat l'alta participació en el primer cribatge a Barcelona i ha apel·lat a "la confiança de les famílies" per poder sotmetre els nens a la prova", que és "un frotis nasal, no una prova invasiva". Pel que fa a permetre l'entrada dels pares al centre quan es du a terme la prova, com algunes famílies han demanat, el responsable ha afirmat que es recomana que no hi accedeixin per minimitzar riscos de transmissió, encara que ha afegit que "cada direcció pot considerar oportú flexibilitzar la mesura en funció del seu projecte educatiu".

Educació es planteja fer serologies

Les conselleries de Salut i Educació preveuen fer un total de 20.000 proves PCR entre els membres de la comunitat educativa fins a mitjans d'octubre, i l'elecció dels centres dependrà de la situació epidemiològica territorial. Amb tot, el Govern ja preveu proves massives a Tortosa i Sant Adrià de Besòs, on ha crescut la incidència del virus. A més, es plantegen fer tests serològics -d'anticossos- entre els alumnes que donin positiu en els cribatges per confirmar si es tracta d'una infecció passada o a la fase final i evitar així confinaments innecessaris, tal com recomanaven els experts a l'ARA fa unes setmanes.

"Si realment trobem un elevat percentatge d'infants amb una infecció passada i això ens permet estalviar molts aïllaments, es podria acabar consolidant, però si és poc freqüent, no continuarem fent una tècnica que és una mica més invasiva", ha apuntat el coordinador de la unitat de seguiment del covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ja que els tests serològics requereixen una petita extracció de sang.

El director general de Centres Públics ha afirmat que s'estan trobant amb la situació que havien previst a l'inici de curs i ha indicat que estan detectant "molts casos perquè el virus està present en a la societat". González-Cambray ha reconegut que els protocols en alguns casos no han funcionat a la perfecció, però Mendioroz ha subratllat que la majoria dels casos que s'han detectat a les escoles no es produeixen en l'entorn educatiu. "[Les escoles] són un mirall del que passa a la comunitat –ha reflexionat l'epidemiòleg– i si volem protegir les escoles, els CAP, les residències i els llocs de treball hem d'intentar reduir la transmissió del virus".