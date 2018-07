Quatre morts i dos ferits greus en un xoc frontal entre un turisme i una furgoneta a Vidreres

Quatre persones han mort –totes elles, joves entre 21 i 29 anys–, dues més estan ferides greus i una altra ferida lleu com a conseqüència del xoc frontal entre un turisme i una furgoneta a la C-63, a l'altura de Vidreres (la Selva). Les víctimes mortals viatjaven en el turisme en direcció a Lloret i, segons ha apuntat l'intendent dels Mossos Vicenç Gasulla, cap de la comissaria general de mobilitat, tot apunta a un excés de velocitat d'aquest vehicle com a causa de l'accident. El turisme ha envaït el carril de la furgoneta, on viatjaven dues persones de nacionalitat alemanya –el conductor ha resultat ferit de poca gravetat, i l'acompanyant, ferida greu–, i el xoc, a alta velocitat per una via limitada a 60 km/h, ha sigut molt fort, fins al punt que el cotxe ha quedat destrossat i el motor n'ha sortit disparat i ha acabat uns 20 metres més enllà.

L'accident ha passat a dos quarts de sis de la matinada al quilòmetre 9 d'aquesta via, que dona accés a la Costa Brava. Els vehicles implicats són un turisme blanc de la marca Seat amb matrícula espanyola i una furgoneta negra Renault Trafic amb matrícula alemanya. Les víctimes mortals són totes de la demarcació de Girona. El conductor de la furgoneta han donat negatiu en el test d'alcoholèmia i encara s'està pendent dels resultats del del turisme. D e moment, els Mossos no descarten cap opció, però creuen que ni la mínima humitat que hi havia a la carretera, ni altres factors com la son, l'alcohol o drogues, han estat els causants del xoc, sinó que ha estat principalment la velocitat excessiva.

540x306 Els dos cotxes accidentats en lel xoc frontal d'aquesta matinada a Vidreres ( La Selva) / Servei Català de Trànsit Els dos cotxes accidentats en lel xoc frontal d'aquesta matinada a Vidreres ( La Selva) / Servei Català de Trànsit

Els fets han tingut lloc en un tram de la carretera on hi ha un revolt, quan un dels dos vehicles ha envaït el carril contrari i ha topat frontalment contra l'altre. Gasulla ha assegurat que es tracta d'una via "sinuosa" on aquest any encara no s'havien registrat accidents, però que és objecte del control continuat de Mossos perquè té, a més, moltes entrades i sortides d'urbanitzacions i locals i per l'alta afluència de turisme a la zona. Es tracta de l'accident de trànsit amb més víctimes mortals dels que s'han produït aquest any.

Les víctimes són una noia de 29 anys de Sils, un noi de 26 de Salt, i dos nois de 23 i 21 anys de Vidreres. El cinquè ocupant del turisme i la dona que anava d'acompanyant a la furgoneta estan ingressats en estat crític. A ell se l'ha hagut d'intervenir d'urgència, mentre que ella ha sigut traslladada després a l'Hospital de la Vall d'Hebron amb diverses lesions medul·lars. Al conductor de la furgoneta se l'ha atès a Girona per ferides lleus.

L'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, ha reclamat a la Generalitat que instal·li un radar de tram i faci actuacions "urgents" per millorar la seguretat de la carretera C-63. Sobretot, entre el polígon de Vidreres i l'entrada del túnel que porta cap a Lloret (el tram on aquest dissabte hi ha hagut el xoc mortal). Camps assegura que el radar dissuadirà aquells conductors que corren massa en un tram on la limitació màxima s'estén entre els 60 i 80 quilòmetres per hora. L'alcalde, però, també afirma que cal dur a terme millores a la calçada, perquè els que viuen a les urbanitzacions que hi ha a banda i banda (Terrafortuna, Puigventós o Aiguaviva Park) "es troben amb situacions de perill" quan volen entrar o sortir de la C-63. A més, Jordi Camps demana al departament de Territori que rescati el projecte històric de variant que enllaçaria Maçanet de la Selva amb Lloret de Mar passant per darrere d'aquestes urbanitzacions.

Repunt de la mortalitat

Després d'unes setmanes en què s'havia contingut l'increment de la mortalitat a les carreteres catalanes d'aquest any, aquest nou accident eleva fins a 103 les víctimes mortals d'aquest 2018, un 27% més de les que hi havia l'any passat. Si el primer trimestre de l'any va suposar un importantíssim increment de la mortalitat respecte al mateix període del 2017, amb un 72% més de morts, el segon trimestre va reduir-se la diferència, fins al 42% més de morts. Fins ahir, el juliol havia sigut millor que el del 2017 i això havia disminuït la diferència al voltant del 25%, però ara s'ha tornat a eixamplar. Per això, Gasulla ha alertat que els elements de risc tradicionals, com ara l'alcohol, les drogues, les distraccions –sobretot per l'ús dels telèfons mòbils– i la falta d'ús del cinturó, es veuen notablement incrementats per la velocitat excessiva, que "fa qualsevol accident amb pitjors conseqüències".