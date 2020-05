Què canvia a la fase 3?

L'última fase del pla de desconfinament arriba aquest dilluns a Formentera i a les illes canàries d'El Hierro, la Gomera i la Graciosa. A la fase 3 ja no hi ha franges horàries establertes per a ningú, tampoc per a les persones grans, i els grups que es poden reunir passen a poder ser de fins a 20 persones. Com fins ara, la mobilitat està limitada a la unitat territorial definida. Aquestes són les principals novetats de la fase 3:

Consum a la barra del bar

Una de les principals novetats en la restauració és que es podrà consumir a les barres mantenint la distància de seguretat i no només a les taules. A l'interior es permetrà ocupar un 50% de l'aforament però es deixa marge a les comunitats autònomes per ampliar aquesta condició fins als dos terços. Pel que fa a les terrasses, es permet obrir-les al 75%. En l'àmbit de l'hostaleria, les zones comunes estan obertes però a un 50% de l'aforament. Finalment, no es preveu l'obertura dels locals nocturns ni les discoteques.

Més persones als casaments i enterraments

En la fase 3 es permet que als funerals hi hagi fins a 50 persones en espais a l'aire lliure i 25 en espais tancats. En el moment de l'enterrament o el comiat per la cremació del difunt es permet una comitiva de 50 persones. Pel que fa als casaments, no es pot superar el 75% de l'aforament i, en tot cas, no pot haver-hi grups de més de 150 persones en espais a l'aire lliure o de 75 en espais tancats.

Prioritat de les persones grans als comerços

Els locals de comerç minorista poden ocupar el 50% del seu aforament a l'interior, mantenint la distància de seguretat, i han d'establir un horari prioritari per a les persones de més de 65 anys. Als mercats al carrer les paradetes passen d'un terç del total a la meitat, i també hi ha novetats als centres comercials: les zones comunes es poden ocupar fins a un 40% del seu aforament.

Activitats en biblioteques, museus i monuments

Les activitats a les biblioteques i l'estudi a la sala estan permesos, sempre que no se superi el 50% de l'aforament. Als museus es poden fer visites i activitats didàctiques, així com tallers, conferències i esdeveniments. El nombre de participants es limita al màxim possible que permeti mantenir la distància de dos metres i s'haurà d'avisar en la convocatòria de quin és aquest topall. Les visites guiades entorn de peces concretes en museus es poden suspendre si comporten aglomeracions de gent. Les visites de grups no podran superar les 20 persones, però s'estableix que s'intentaran promoure activitats telemàtiques. En relació a les visites de monuments i equipaments públics, no es podrà superar el 50% de l'aforament.

Cinemes i teatres a un 50% de l'aforament

Els cinemes, teatres, auditoris, circs i altres espais per a espectacles ja estaven oberts en fase 2 amb limitacions d'un terç de l'aforament i ara passen al 50%. La prioritat és que tinguin butaques preassignades, però als llocs que no en tinguin tampoc es podrà superar el 50% de l'aforament ni reunir més de 80 persones. A l'aire lliure el públic haurà d'estar assegut, mantenint la distància necessària, i no es podran superar les 800 persones.

Entrenaments en grup en l'esport no professional, però sense contacte físic

En l'àmbit esportiu els equips no professionals federats poden recuperar els entrenaments en grup, ocupant un 50% de l'aforament de les instal·lacions, però evitant el contacte físic. A més, els esportistes no poden compartir material que pugui propiciar el contagi i sí que es podran utilitzar els vestidors, però mantenint precaucions. Les instal·lacions esportives a l'aire lliure i tancades admetran grups de 20 persones per fer esports sense contacte físic.

Activitats guiades i obertura de zoològics i aquaris

Pel que fa a l'activitat turística es permet de nou la incorporació dels guies turístics per a grups de fins a 20 persones. S'especifica que preferentment hi hagi cita prèvia i no es podran repartir fulletons o informació en paper per evitar contagis. Una altra de les novetats de la fase 3 és l'obertura de zoològics i aquaris, amb limitacions: l'aforament no podrà superar el 50% i un terç en les atraccions i els llocs tancats.

Cases d'apostes amb un màxim de 50 persones

Una altra singularitat de la fase 3 és l'obertura de les cases d'apostes i els locals de joc, amb un màxim de 50 persones i sense superar el 50% de l'aforament. L'ús de les màquines ha de seguir un protocol d'higiene estricte: entre client i client s'haurà de desinfectar i cada dues hores s'hauran de netejar les fitxes o cartes que s'intercanvien els jugadors.

A més, en aquesta nova fase s'amplien els assistents a congressos, conferències, reunions i esdeveniments d'aquesta mena a fins a 80. També es preveuen activitats a l'aire lliure dirigides i orientades a infants i joves: s'estableix un màxim de 200 persones, amb un 50% de la capacitat habitual de l'activitat. Si és en un espai tancat, es redueix a un terç, amb un màxim de 80 persones, inclosos els monitors.