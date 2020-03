Què faig amb les escombraries durant el confinament?

Afinar la recollida selectiva al màxim per reduir el rebuig i, sempre que sigui possible, escollir productes que no vinguin envasats en plàstic d'un sol ús. Són dues recomanacions que es fan sempre des de les administracions per millorar la recollida de residus però que s'extremen durant la quarantena. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest dilluns que tanca els punts verds i suspèn la recollida de trastos i mobles vells mentre duri el període d'excepcionalitat, que ha redimensionat els equips de neteja –amb 625 persones cada dia de dilluns a dissabte– i que ara es prioritzen les zones amb recollida de residus sense contenidors, el buidat de les papereres, la neteja als voltants dels contenidors i la neteja a l'entorn d'hospitals, centres sanitaris i mercats d'alimentació. Es manté la recollida d'animals morts quan sigui necessari, amb aplicació de totes les mesures de prevenció per al personal del servei. Vista la situació, el consistori barceloní ha demanat col·laboració a la ciutadania amb una sèrie de mesures:

