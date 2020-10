La Rambla de Barcelona compta els dies de retard de la seva reforma

Passen els dies, els mesos i els anys i res no canvia a la Rambla de Barcelona. Se succeeixen les paraules boniques i els debats sobre la manera com reflotar aquesta artèria i, sobretot, de retornar-la als barcelonins, que és l'objectiu majúscul, però ni la crisi del covid, que sí que ha accelerat projectes que s'han fet amb urbanisme tàctic en altres punts de la ciutat, no ha suposat encara cap canvi a la Rambla. Des d'avui, un marcador gegant situat a l' edifici del Cafè de l'Òpera, al número 74, recordarà els dies que fa que es va aprovar el pla per ordenar aquest espai. Avui, el dia de l'estrena, el comptador ja marcava 1.602 dies. Es tracta d'una iniciativa d'Enric Pantaleoni, propietari de la històrica sastreria Modelo, que compta amb el suport d'Amics de la Rambla.

El comptador és l'element estrella de la campanya ciutadana Reformem la Rambla, que busca recordar que l'Ajuntament va aprovar el juny del 2016 el pla per reordenar l'avinguda i que ja fa dos anys que es va presentar l'equip guanyador per desplegar la reforma, que està encapçalat per l'arquitecta i exregidora de Ciutat Vella, Itziar González. El mateix equip Km-Zero, de fet, ha demanat ja celeritat a l'hora d'executar aquesta transformació, no tant en la vessant urbanística –el projecte executiu definitiu s'ha d'entregar el mes que ve–, sinó en la part que presentava estratègies per millorar els habitatges, el comerç i la vida cultural de la Rambla.

La presentació de la nova campanya ha posat avui el focus en la transformació més vinculada a la pedra i en la necessitat d'ordenar els –molts– elements que conviuen a la Rambla. "Si la Rambla no s'arregla, Barcelona tampoc", ha defensat Pantaleoni. La iniciativa inclou, més enllà del comptador, lones per als balcons, més de 5.000 cartells que s'han enganxat pel carrer i una pàgina web per recollir signatures de suport.

El centre de Barcelona perd el pols

A partir d'ara, cada dia a les dotze del migdia el comptador del retard sumarà un nou dia. La presentació de la campanya ha reunit diversos expresidents d'Amics de la Rambla, com el mateix Pantaleoni, i l'actual, Fermín Villar, que ha criticat la gestió de l'equip de Colau de la reforma prevista: "Els comuns es van inventar un concurs internacional, que tan sols es va fer al districte i en què el jurat van ser els polítics".

Tot i així, ha assegurat que el projecte guanyador és "prou bo" i que s'ha de posar en marxa ja. La transformació aprovada preveu deixar un sol carril de circulació de pujada i de baixada, ampliar les voreres i la plataforma central i crear nous espais d'estada, com el que enllaçarà la Rambla amb Colom. Villar s'ha dirigit a l'Ajuntament per demanar que desencalli ja la reforma, però també a la Generalitat i a l'Estat, a qui ha recordat que tenen edificis sense ús a la Rambla.

Polèmica a la Rambla pel pla d'eliminar parades i reduir quioscos

Amics de la Rambla defensa que allò que fa quatre anys, quan es va acordar el pla d'ordenació, eren necessitats de millora, ara ja són urgències i que la Rambla no pot perdre més temps en debats. El president de l'entitat, de fet, lamentava en conversa amb l'ARA que el debat ideològic hagi bloquejat aquesta transformació.