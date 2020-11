La Rambla reclama un manteniment aprofitant la falta de turistes

La Rambla de Barcelona està, aquests dies, més buida i trista que mai. Sense turistes i amb molts barcelonins teletreballant, l'artèria ha perdut ritme. Per això, des de l'Associació Amics de la Rambla, que aglutina empresaris i comerciants de la zona, ja fa setmanes que han engegat una campanya per demanar que s'acceleri la gran reforma pendent des del 2016 de la Rambla i ara, després d'haver actualitzat un inventari sobre l'estat dels diferents elements que hi ha l'avinguda, afegeixen que el que és urgent és, com a mínim, fer-hi un manteniment. Creuen que el moment actual, amb la zona mig buida, és l'idoni.

A part d'instar a reparar desperfectes del paviment, demanen, també, que, tenint en compte el que es recollia en el pla especial aprovat, es comenci a retirar elements com les antigues parades d'ocellaries –ara reconvertides en botigues de diferents tipus– i a reduir la presència de cabines telefòniques. N'hi ha 23 i, segons l'inventari fet pels associats d'Amics de la Rambla, la majoria tenen desperfectes o pintades. Per això, demanen a Telefónica que en comenci a eliminar.

L'inventari calcula que el 60% de les peces de paviment estan deteriorades i remarca que de les quatre fonts que hi ha, salvant la de Canaletes, que és un element monumental de la ciutat, les altres no funcionen. També lamenta que algunes de les peces instal·lades al paviment per senyalitzar la ruta modernista estan esquerdades, que les parades de flors estan plenes de pintades i que les alzines del pla del Teatre necessiten una poda. Compta escocells buits i reclama més llum i que es canviïn les bombetes foses.

"Davant de l’etern ajornament de l’inici de la reforma de la Rambla i de la durada prevista de les obres, cal que tots aquests elements, que han quedat obsolets i al marge de la normativa, desapareguin i també és imprescindible la reparació de tots els elements deteriorats i un manteniment més intensiu que eviti que es torni a degradar", reclamen. L'associació, de fet, ja va promoure la instal·lació d'un comptador per deixar constància dels dies de retard que acumula la reforma aprovada.