Rebuig a permetre que algunes residències rebin avis amb coronavirus d'altres centres

“Ni de moment ni mai! No a la transformació de les residències en centres d’acollida covid-19”. Això és el que deia la pancarta amb què els familiars dels avis ingressats a la residència Falguera, de Sant Feliu de Llobregat, es van manifestar dies enrere per oposar-se al fet que el centre es converteixi en una “residència de referència” a la comarca i rebi avis amb coronavirus d'altres centres, posant sobre la taula una mesura que la Generalitat ha impulsat i de la qual fins ara s'ha parlat molt poc.

Després de la primera onada de coronavirus que tant va afectar els avis de les residències, el Govern ha creat els anomenats centres de referència, que no són més que residències de gent gran convencionals que ja tenen els seus propis usuaris, però que disposen de llits lliures i de personal i infraestructura suficients com per atendre’n més, segons expliquen fonts del departament de Salut. La Generalitat trasllada a aquests centres avis amb coronavirus provinents d'altres residències que o bé compten amb molts casos de covid-19 o bé són petites i no disposen de prou espai per aïllar els residents i evitar el contagi. Gairebé quaranta residències ja han estat convertides en centres de referència. El problema és que els familiars d'aquests centres no són consultats: es troben amb la decisió d'un dia per l'altre.

Això és el que els va passar als familiars de la residència Falguera. Segons explica Mari Carmen Garay, que actua com a portaveu dels familiars que s'oposen a aquesta mesura i que té el seu pare ingressat al centre, la direcció de la residència els va informar a través d'un correu electrònic el passat 10 de novembre que la residència Falguera es convertiria en "un centre referent" al Baix Llobregat i faria "ingressos temporals de casos covid per fer front a brots derivats de la pandèmia en altres residències". Abans, a l'estiu, el departament de Salut ja va fer obres a la residència per instal·lar 54 punts de subministrament d'oxigen. Garay declara que la residència també els va informar sobre les obres, però mai va precisar que l'objectiu de la instal·lació d'aquests punts d'oxigen fos que la residència es convertís en un centre de referència. De fet, afirma que van pensar que es tractava d'una millora destinada als usuaris del centre, i no pas a avis contagiats que serien traslladats des d'altres residències.

Confinats i sense visites

El problema, a més, és que la mesura arriba quan els familiars ja n'estan farts i els residents han passat un calvari. "No veig el meu pare des del 24 de setembre, i els meus fills no el veuen des del març. Està confinat des de fa dos mesos i ara només el deixen sortir de l'habitació i anar al menjador els dies parells. I a sobre ara ens diuen que serem un centre de referència –es queixa Garay–. Sisplau, una mica de dignitat, són persones".

La residència Falguera és un centre públic de la Generalitat, té 81 places –actualment només 60 estan ocupades, després que hi hagin mort gairebé 20 residents per coronavirus–, i la gestiona la Fundació Vallparadís de la Mútua de Terrassa. De fet, fonts de la Mútua de Terrassa se'n renten les mans i asseguren a l'ARA que la decisió de convertir la residència en un centre de referència no depèn d'ells, sinó del departament de Salut. Per la seva banda, Salut corrobora que la decisió és de la Generalitat però també precisa que, si una residència es converteix en centre de referència, el Govern pagarà pel cost de les places de la residència que es destinin a aquesta finalitat, tant si són ocupades com si no; és a dir, tant si un avi hi és traslladat o no des d'una altra residència. En conseqüència, suposaria un benefici econòmic per a la Fundació Vallparadís.

Casos excepcionals

Fonts del departament de Salut també reconeixen que els familiars de la residència Falguera no són els únics que rebutgen aquesta mesura, també hi ha casos en altres residències encara que són "molt excepcionals". “Aquesta oposició es genera per malentesos pels quals la família pensa que el fet de rebre pacients positius pot generar contagis entre residents. Això precisament en aquestes residències no es dona perquè són les que més bones condicions d’infraestructura tenen i es pot fer millor la sectorialització”, informen aquestes mateixes fonts. I afegeixen: “Les famílies també pensen que, pel fet de rebre pacients positius, la seva residència es catalogarà com a vermella i no podran visitar els seus familiars, i no és així. Una residència de referència, pel fet de disposar de bones infraestructures, passaria a ser una residència taronja i, per tant, segueix tenint permeses les visites”.

Aquesta versió es contradiu amb la de la portaveu dels familiars de la residència Falguera, que precisament lamenta que fa setmanes que no poden visitar els seus éssers estimats perquè s'han detectat casos de coronavirus al centre. Alguns fins i tot entre el personal. De moment, la Generalitat ha paralitzat la conversió de la residència en un centre de referència del Baix Llobregat. Els familiars, però, temen que sigui només una decisió temporal.