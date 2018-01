Els Reis d'Orient arriben a Barcelona

Els Reis d'Orient ja han arribat a Barcelona. A bord del pailebot Santa Eulàlia, Ses Majestats han sigut rebudes per l'alcaldessa, Ada Colau, i per centenars de nens i nenes. El rei Melcior té una gran retirada a l'actor Josep Maria Pou i el rei Gaspar, a la tinent d'alcalde, Janet Sanz.

El rei Melcior, en el seu discurs –"Ja som aquí!"–, ha desitjat pau, alegria i bondat per a aquesta nit, la més màgica de l'any, i per a totes les que vindran. S'ha recordat també dels nens desafavorits per culpa de la guerra. "Barcelona és una ciutat generosa i de cor noble i serè, que sap superar els mals moments", ha conclòs.

540x306 Mapa del recorregut de la cavalcada / ARA Mapa del recorregut de la cavalcada / ARA

El cas és que després dels mesos traumàtics que ha viscut Barcelona amb els atemptats de l'agost i amb la repressió policial durant el referèndum de l'1-O, la ciutat reivindicarà durant la Cavalcada de Reis que és una "ciutat de pau". Tot i que el lema ja s'havia pensat mesos abans que passessin els fets, el missatge del seguici és que Barcelona rebutja la violència i que busca la "concòrdia".

És per això que els anomenats Cors de la Pau obriran la Cavalcada d'aquest any sota el lema "Batega!", amb l'objectiu de fer arribar un missatge de pau a tots els ciutadans.