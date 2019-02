Renfe confia recuperar la normalitat demà al tram de l’accident

A l’espera que avancin les diferents investigacions que han de determinar per què res no va evitar el xoc frontal entre dos trens a Catellgalí (Bages) que divendres va provocar la mort de la maquinista d’un dels combois i va deixar un centenar de ferits -nou dels quals continuaven ingressats ahir-, Renfe i Adif treballen per recuperar la normalitat del servei ferroviari. La previsió és que demà al matí els trens tornin a circular amb total normalitat pel tram afectat, però avui ja ho podrien fer per via única en funció de com avancin els treballs. El ministeri de Foment va informar ahir en un comunicat que confien en poder reobrir, com a mínim, una via durant el matí d’avui.

Des de dissabte a les 11 del matí, quan es va rebre una autorització de l’autoritat judicial, s’estan fent les tasques per retirar els combois accidentats de les vies. En el sinistre van descarrilar sis dels nou cotxes dels dos trens i, segons Renfe, ahir a la nit s’encarava la retirada de l’últim comboi, que es portarà a desballestar perquè ha quedat molt malmès. Una de les operacions que es van fer ahir va ser separar els dos vagons que havien quedat encastats. Un cop retirats els trens, Adif repararà la infraestructura danyada. De moment, el que funciona és un servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa per als trens de la línia R4 i entre Sant Vicenç de Castellet i Calaf per als usuaris de la R12.

Recopilació d’informació

Des de Renfe remarquen que ara esperen tenir totes les dades per determinar què va passar i, sobretot, emfatitzen, per decidir quines solucions s’aporten per garantir que un accident així no es pugui tornar a repetir en cap punt de la xarxa ferroviària. Tant la companyia com Adif treballen en la recopilació d’informació per establir la seqüència dels fets i les condicions concretes prèvies i durant l’accident.

La principal incògnita a resoldre és per què el tren de la R12 que anava de Lleida a l’Hospitalet va accedir a la via imparell, per la qual estava circulant un tren de Rodalies, ja que, com remarcava ahir Foment, en condicions normals el primer tren hauria d’haver passat per la via parell. Aquesta investigació es fa en paral·lel a la que porta a terme la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris. L’accident ha accentuat les tensions entre la Generalitat i el govern espanyol, i un dels aspectes que caldrà aclarir és fins a quin punt la manca d’inversions i el dèficit de manteniment de la infraestructura van influir en el sinistre.

Tres ferits continuen greus

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ja va dir dissabte que amb els sistemes de senyalització i comunicació funcionant adequadament “s’hauria pogut evitar l’accident”, i el ministre de Foment, José Luis Ábalos, tot i reconèixer la falta d’inversions, va desvincular l’accident de divendres d’aquesta situació. Calvet va apuntar com a possible causa del xoc frontal “una cadena d’errors” i no un únic factor. Tot i així, encara no han transcendit més detalls de les investigacions. El que sí que evoluciona és l’estat dels ferits. Ahir a la nit nou persones continuaven ingressades en diferents centres hospitalaris. Tres dels ferits continuaven greus, quatre estaven menys greus i dos eren lleus.