Sindicats dels Mossos es tanquen a Interior per exigir millores laborals

Una quinzena de membres dels sindicats dels Mossos d'Esquadra i de la plataforma MosSOS s'han tancat aquest migdia al departament d'Interior, en una sala de la novena planta, per exigir millores laborals. Els representants de la plantilla s'han quedat a la sala on aquest matí han tingut una reunió amb el departament d'Interior. Segons els sindicats policials, la conselleria ha donat per acabada la trobada sense haver respost a les seves reivindicacions.

"Ens tanquem al departament fins que el Govern es torni a asseure", han avisat. En un vídeo que han enregistrat els representants que s'han tancat a Interior, el portaveu del moviment MosSOS ha assegurat que en la reunió que van tenir ahir a la seu del departament d'Economia "es va dir que hi hauria concrecions", però que en la trobada d'avui a Interior no s'han formalitzat. "No marxarem d'aquí fins que vinguin amb una solució clara", ha afegit.

Ahir al vespre els sindicats dels Mossos i la plataforma MosSOS es van reunir a la seu d'Economia amb el secretari general de la Vicepresidència i d'Economia, Albert Castellanos, i la directora de serveis del departament d'Interior, Sílvia Quesada. Abans de la trobada i mentre va durar la reunió, agents del cos van tallar un tram de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona.

Una de les reivindicacions dels representants de la plantilla és l'equiparació salarial dels Mossos amb els Bombers, que es va pactar el 2008. També reclamen millores en les retribucions per treballar a la nit i el cap de setmana, així com en el preu de les hores extres. Els membres dels sindicats que s'han tancat a Interior han fet una crida als agents a anar al departament a sumar-se a la protesta.