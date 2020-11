Retards en les obres de l'institut Angeleta Ferrer ajornen de nou la construcció definitiva

Ja fa dues dècades que la comunitat educativa de l'Eixample de Barcelona espera un nou centre de secundària, però el retard s'allargarà encara més. Malgrat que estava previst que el nou institut Angeleta Ferrer estigués a punt el febrer del 2021 i que comencés les classes el curs 2021-2022, l'ARA ha pogut saber que hi ha endarreriments en les obres que obligaran l'institut a començar el seu projecte en un espai alternatiu.

Segons ha confirmat el departament d'Educació a l'ARA, l'institut obrirà a l'inici del curs que ve, tot i que no ho podrà fer a l'edifici nou, que no estarà a punt fins a finals de 2021, gairebé un any més tard del que s'havia anunciat. Les mateixes fonts indiquen que la causa del retard en el projecte és la pandèmia, que va obligar a suspendre totes les obres. "No té res a veure amb el departament", asseguren les mateixes fonts. Ara bé, tot i que hi havia molts projectes en marxa que es van veure aturats durant més de tres mesos pel confinament, només en dos casos les obres no s'acabaran a temps: l'institut Angeleta Ferrer i l'institut Torrefarrera, de Lleida, on cal acabar una pista esportiva, cosa que obliga els alumnes a fer esport en un altre espai.

Les fonts consultades no concreten quin problema s'ha detectat a les obres de l'Angeleta Ferrer, ni tampoc on s'ubicarà de manera temporal el centre perquè pugui obrir el curs vinent. La construcció d'aquest institut, a càrrec de l'UTE Cobra & Villa-Reyes i amb un pressupost de 6,5 milions d'euros, va començar fa més d'un any, l'octubre del 2019, al carrer Marina 193, entre els carrers Consell de Cent i Diputació –al davant de la Monumental–, per donar resposta a les necessitats d'escolarització als barris de la Sagrada Família i el Fort Pienc. L'edifici, de sis plantes (a més d'una planta baixa, un soterrani, un semisoterrani i un altell) havia de tenir capacitat per a 500 alumnes, i el Consorci d'Educació de Barcelona (format per la Generalitat i l'Ajuntament) havia anunciat que seria de tres línies d'ESO i dues de batxillerat i que aplicaria metodologies innovadores. Ni el departament d'Educació ni el Consorci d'Educació han anunciat encara quines escoles s'adscriuran a aquest institut perquè els nens que acabin 6è puguin vincular-se a aquest centre i seguir l'educació obligatòria. A la zona hi ha l'escola dels Encants, l'escola Auditori o l'escola Ramon Llull, entre ad'ltres.

Encara no se saben les escoles adscrites

I aquest és un element fonamental per resoldre, perquè l'anunci d'obrir aquest nou centre sempre ha estat envoltat de polèmica. El Consorci va confirmar el desembre del 2017 que s'obriria l'Angeleta Ferrer el curs 2018-19, després d'anys de retards en la construcció primer per les retallades durant la crisi i després perquè el projecte tècnic havia quedat desfasat. Però el que semblava una bona notícia va alarmar un grup de famílies, que van fer pressió per endarrerir l'obertura de l'institut.

Les famílies en qüestió s'havien posat d'acord per inscriure els seus fills en instituts de l'Eixample, que corrien el risc d'acabar sent guetos i que temien que, si s'obria l'Angeleta Ferrer, això provocaria un efecte crida en moltes altres famílies i la seva estratègia contra l'estigmatització dels centres i de reequilibri social acabaria en no res. Amb el suport de fins a set instituts de la zona i del Consell Escolar Municipal del Districte de l'Eixample, les famílies van aconseguir que el Consorci retardés com a mínim un curs l'obertura de l'institut, malgrat que l'administració ja havia detectat un dèficit important de places al districte. A la zona de la Dreta de l'Eixample només hi ha l'institut Jaume Balmes i el Fort Pius.

Després dels estira-i-arronses amb les famílies que volien esperar una mica per no posar en risc els projectes contra la segregació escolar i les que, com l'administració, creien que calia obrir de manera urgent noves places, el Consorci va acabar anunciant, ara fa un any, la construcció del nou institut per començar les classes el curs 2021-2022. Aquest encara és el compromís del departament d'Educació, que espera obrir el centre, encara que sigui en un espai alternatiu, quatre cursos després del que s'havia anunciat.