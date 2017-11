Retards i aglomeracions a la R4 de Rodalies

Una incidència de bon matí a la R4 de Rodalies fa que el servei acumuli retards d'uns 20 minuts i que els combois circulin aquest matí força més plens del que ja és habitual, com han denunciat alguns usuaris a través de les xarxes socials.

Renfe informa que hi ha hagut dues avaries: una Martorell i l'altra a Sant Vicenç de Calders, i que això està provocant retards a la R4 entre aquesta estació i Barcelona en sentit nord. A més, segons han denunciat els usuaris, el primer tren que ha arribat no era doble -com és habitual en aquesta hora-, sinó senzill, cosa que explica les aglomeracions que s'estan vivint aquest matí en el servei de Rodalies.