Roger Español: “En cap moment vaig moure tanques per lesionar ningú”

Roger Español, l’home que va perdre un ull per l’impacte d’una pilota de goma l’1-O durant les càrregues policials a l’Escola Ramon Llull de Barcelona, ha declarat avui davant del jutge del cas per explicar l’abast de les seves lesions, i també com a investigat. Les defenses dels policies l’acusen de llançar una tanca contra la policia abans de resultar ferit. “En cap moment vaig moure tanques per lesionar ningú”, ha defensat Español a la sortida dels jutjats, on ha arribat acompanyat del president de la Generalitat, Quim Torra, i altres polítics catalans que li han volgut donar suport.

Español ha explicat que la seva intenció movent tanques era únicament “obstaculitzar” el pas de les furgonetes policials. “Un minut més que estaven entretingudes era un minut menys que estaven en una altra escola”.

Aquesta és la primera vegada que Español es pot explicar davant del jutge, sobretot pel que fa al moment de la lesió. Tot i que la investigació per les càrregues policials de l’1-O a Barcelona –que acumula 34 policies investigats– ja fa més d’un any i mig que està oberta, fins ara no l’havien citat a declarar.

Tal com havia fet en altres moments, el jove ha aprofitat la seva declaració judicial per insistir que en el moment que va rebre l’impacte de la bala de goma a l’ull no hi havia cap situació de violència que justifiqués l’ús d’aquests projectils per part de la policia. “No tenien cap motiu per disparar i ho seguien fent amb l’'A por ellos' com a missatge interioritzat”, ha dit Español.

Escopeter localitzat però no identificat

Les acusacions, a través dels vídeos aportats pels ciutadans que eren a prop d’Español quan va resultar ferit i van poder enregistrar el moment, han pogut localitzar l’agent que va efectuar el tret, però no el poden identificar perquè porta el número a l’esquena. El jutge del cas, Francesc Miralles, va decidir investigar els 12 escopeters que formaven part del dispositiu a l’Escola Ramon Llull. Tots ells van declarar davant del jutge mesos enrere, però cap va identificar-se en les imatges ni va responsabilitzar-se de l’autoria.

Aquest divendres han declarat com a testimonis els escuders que els acompanyaven. Segons fonts judicials properes al cas, cap d’ells s’ha identificat en les imatges ni ha estat capaç d’identificar amb quin escopeter anava aquell dia de parella. En el que han coincidit tots plegats en canvi, segons aquestes mateixes fonts, és en l’”hostilitat” dels votants. Fora dels jutjats, de fet, l’advocada de l’acusació popular -que exerceix l’Ajuntament de Barcelona-, Laia Serra, ha qüestionat que els policies “estiguin provant de girar la truita” per a presentar-se com a víctimes de l’1-O.

En la mateixa línia, ha criticat el paper de la Fiscalia, que segons ha dit ha focalitzat les seves preguntes únicament en el presumpte delicte de desordres públics que s’atribueix a Roger Español.