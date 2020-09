La Sagrada Família no estarà acabada el 2026

El 2026, tampoc. La culminació de la Sagrada Família haurà d'esperar encara alguns anys més. La crisi que ha desencadenat la pandèmia del covid ha impactat en el ritme de construcció del temple barceloní, nodrit durant les últimes dècades pels ingressos generosos del turisme estranger, i a hores d'ara la incertesa econòmica esvaeix l'objectiu de tenir-la acabada en la data que s'havia previst. "És impossible garantir la fita", ha certificat el delegat de la junta constructora, Esteve Camps, en un missatge agredolç el dia que també ha anunciat que, malgrat tot, els treballs es reactivaran d'aquí dues setmanes, després de més de mig any aturats pel coronavirus.

La represa imminent de les obres garantirà, això sí, poder culminar la Torre de la Mare de Déu, la segona més alta del temple, a finals de l'any que ve. Els materials estan comprats i els romanents d'anys anteriors asseguren poder assumir el cost d'aquesta construcció que tindrà 138 metres d'alçada i que anirà coronada amb una estrella d'acer i vidre de dotze puntes que s'il·luminaran, segons ha detallat l'arquitecte director, Jordi Faulí.

Més enllà d'això, el calendari de la resta de fases queda en suspens i l'únic compromís és no aturar els treballs novament, avancin al ritme en què avancin. "Si no l'acabem el 2026 serà el 2030, però les obres no s'aturaran", ha insistit Camps, que ha recordat que la Sagrada Família és un temple expiatori que s'ha pogut tirar endavant històricament a base de donatius i herències cedides per particulars. Cap aquí és on caldrà reorientar els esforços, ha reconegut el responsable de les obres, que ha anunciat una futura estratègia per impulsar la captació de donatius que permetin, com s'havia fet en el passat, anar avançant en el projecte. "En temps excepcionals, decisions excepcionals", resumia el mateix Camps en la seva intervenció.

Els números parlen per si sols. El pressupost rècord de la Sagrada Famílila del 2019 va ser de 100 milions d'euros invertits en la construcció, una xifra que l'any que ve es quedarà en 17 milions si el turisme no remunta. El temple obre als visitants, de moment, només els caps de setmana, i les xifres del juliol donen una idea del que ha passat amb els ingressos: de 15.600 turistes al dia l'any passat a només 2.000 durant cada cap de setmana d'aquest juliol.

L'interior de la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família, la segona més alta del temple / CRISTINA CALDERER

El temple, que celebra la jornada de portes a partir de divendres i durant tot el cap de setmana coincidint amb les Festes de la Mercè, no té previst obrir un tercer dia a la setmana fins que no garanteixi la venda de més de 3.000 entrades amb antelació. De moment, cap cap de setmana s'ha passat dels 2.000, ha reconegut Camps. Amb l'actual context econòmic es fa molt difícil planificar res: fins ara, el romanent d'altres anys ha permès garantir el 100% de la nòmina als treballadors afectats per ERTO del temple, però a partir del mes que ve això ja no serà possible, ha afegit. Malgrat tot, ha defugit el catastrofisme, i ha confiat que en mig any les visites es reanimin i es pugui estar davant d'un escenari d'inversió directa en les obres.