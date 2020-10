Salut fa marxa enrere i no permet que les discoteques reobrin

Les discoteques no reobriran. El departament de Salut ha fet marxa enrere i ha congelat la reobertura de l'oci nocturn per evitar un empitjorament de l'evolució epidemiològica a Catalunya, segons ha pogut saber l'ARA. La consellera Alba Vergés i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'han reunit amb el Govern per traslladar els seus dubtes entorn a la mesura, que havia de ser vigent aquest mateix dimecres però que no ha arribat a publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

Tot i que Argimon va assegurar dimarts que la decisió de reobrir l'oci nocturn amb reserves i limitacions horàries i d'aforament buscava reduir els botellons i que "l'oci regulat" ajudés a disminuir aquesta pràctica i a millorar la traçabilitat dels contagis (ja que els establiments havien de tenir un registre d'assistents), fonts de la conselleria han confirmat a l'ARA que el departament ha decidit per unanimitat paralitzar la resolució que reconvertia els establiments amb llicència de discoteca, sala de ball i sala de festes en bars.

Les mateixes fonts expliquen a l'ARA la incomoditat de tots els directius de Salut entorn a la mesura, ja que asseguren que el repunt de casos que s'ha registrat els últims dies és conseqüència del relaxament de la població. En aquest sentit, permetre que aquests espais reobrin ara en un escenari de creixement epidemiològic seria massa agosarat. Serà el mateix secretari de Salut Pública qui en donarà més de talls aquest dijous en la compareixença setmanal dedicada al covid-19.

Els contagis a l'Ebre i a l'àrea metropolitana fan enfilar la corba del covid

Hores abans, però, el secretari de Salut, Marc Ramentol, havia atribuït a "aspectes de correcció formal" del document la no publicació al DOGC de la resolució, al·legant que es tractava d'un "procediment jurídic". La idea inicial era que l es discoteques i sales de concerts poguessin obrir fins a les tres de la matinada amb el públic assegut en cadires, o cadires i taules, i amb la condició que acollissin actuacions musicals o espectacles, així com que l'ús de la pista de ball continués prohibit. Amb tot, l'augment progressiu de les infeccions detectades els últims dies i la previsió de Salut Pública que vinguin "moments molt complicats" les pròximes setmanes ha obligat les autoritats sanitàries a recular.

El sector demana la dimissió de Vergés

Els locals d'oci nocturn van tancar el 24 de juliol per ordre del Govern amb l'objectiu de frenar l'increment de casos de coronavirus a Catalunya, un sector que, com molts altres, ja venia afectat per l'estat d'alarma i el confinament. De fet, durant tot l'estiu, les patronals però també les sales de concerts han reclamat poder tornar a aixecar la persiana per salvar els negocis. El sector de l'oci nocturn – que ha portat reiteradament les prohibicions als tribunals sense èxit– va fer aquest dilluns una concentració a la plaça Sant Jaume per demanar al govern de la Generalitat que els deixés reobrir.

El sector, que ja confiava reobrir aquest cap de setmana, s'ha assabentat de la marxa enrere arran de la primícia del diari ARA. "Estem indignats. No es pot jugar així amb els drets dels nostres treballadors i empresaris", ha assegurat el secretari general de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats Recreatives Musicals (Fecasarm), Joaquim Boadas, que ha defensat que l'augment de contagis en l'entorn social "l'ha provocat justament el tancament de l'oci nocturn legal" i la proliferació de botellons i festes il·legals.

La patronal ha anunciat que "demanaran responsabilitats polítiques" perquè diferents negocis ja tenen reserves cobrades, s'ha recuperat el personal i s'han comprat productes. "La consellera ha de dimitir: ens va ensorrar l'estiu i els contagis es van disparar. Vergés ha demostrat falta de capacitat de gestió i errors greus en les seves decisions", ha denunciat Boadas.