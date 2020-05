Salut envia pacients a un centre expedientat

Al centre sociosanitari Hestia Palau de Barcelona hi continuen arribant pacients. Des de fa setmanes, el centre, que és concertat i desenvolupa tasques hospitalàries, està sotmès a una inspecció de la Generalitat de Catalunya. De moment, hi ha vuit expedients oberts (de vuit famílies diferents) i dos d’ells ja tenen conclusions preliminars i “ja s’ha iniciat el procés sancionador”, segons el departament de Salut. L’empresa, Hestia Alliance, podrà presentar al·legacions si ho estima convenient. La resta d’expedients es resoldran en les pròximes setmanes. La major part de les denúncies que han tramitat els familiars dels pacients són per la “falta d’informació” i per “deficiències en l’atenció”, segons fonts del departament.

Però, tot i els vuit expedients oberts i les “faltes” que ja ha detectat Salut, les residències i els hospitals continuen derivant pacients a l’Hestia Palau, segons fonts de l’Hospital de Sant Pau, un dels centres que tenen com a referència aquest sociosanitari, que és al carrer Sant Antoni Maria Claret de Barcelona. Fonts del departament van assegurar que “totes les deficiències ja estan resoltes” i que el departament se centra en investigar “què va passar” en els casos que s’han denunciat fins ara. Però des que s’investiguen aquestes denúncies s’hi han enviat pacients que, segons les seves famílies, no van estar ben atesos. Un d’ells va ser Josep Truncal, de 83 anys. Truncal havia ingressat a l’Hospital del Mar per una infecció al peu. Es va recuperar bé, però van recomanar a les seves tres filles que el portessin a l’Hestia Palau perquè acabés d’enfortir la musculatura, segons recorda la Roser, una de les filles. “Hi va ingressar el divendres dia 8 de maig i ens van dir que ens informarien dilluns, però no ho van fer. Al cap de dos dies vaig aconseguir parlar amb ells i van dir que estava tranquil”, recorda. L’home no tenia covid-19, només havia de recuperar la força a les cames, però no deixaven que la família entrés a visitar-lo. Una de les filles va aconseguir entrar-hi el dia 19 i, segons diu, “el tenien lligat de mans i cames, molt prim i ple de llagues”. L’estat de l’home es va complicar i el van haver de traslladar de nou a l’Hospital del Mar, on va morir poc després. “No vull ni pensar el que devia patir”, diu.

L’Hestia Palau rebutja les acusacions i es defensa: “És absolutament fals que en les nostres instal·lacions hi hagi tingut lloc alguna conducta que pugui ser qualificada, fins i tot de manera indiciària, de mala praxi sanitària, i no es coneix en aquests moments la incoació de cap expedient sancionador per part de l’administració competent, més enllà de les comprovacions ordinàries. El servei assistencial que es proporciona a la totalitat dels seus pacients és òptim. Els canals habituals de subministrament d’informació a familiars, en temps i forma, sobre l’estat de salut dels pacients ingressats han funcionat correctament tot i l’actual crisi sanitària i no hi ha coneixement de cap dèficit que sigui digne de menció”.

S’hi poden negar

Encara que Salut hi enviï persones, “els pacients es poden negar a ingressar en un centre determinat i poden demanar una alternativa, sempre que hi hagi places disponibles”, segons explica Sebastià Santaeugènia, director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i del Pla Director Sociosanitari del departament de Salut. Els centres sociosanitaris són espais hospitalaris especialitzats en geriàtrics i pal·liatius. La majoria dels pacients venen derivats de l’atenció primària o d’hospitals. Si una persona gran és ingressada en un hospital i es recupera, és possible que abans de fer-lo tornar a casa hagi de passar per un centre sociosanitari.