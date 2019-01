Salut vol millorar ara l'atenció primària de la sanitat concertada

Després de la negociació entre l'ICS i els sindicat Metges de Catalunya per la millora de les condicions de l'atenció primària, ara és el torn de la sanitat concertada, que també va fer vaga al mes de novembre. El departament de Salut, segons ha informat en un comunicat, insta ara a traslladar aquests acords a l'atenció primària del sector concertat.

En aquest sentit, el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha enviat aquest dimarts una carta a les gerències d’entitats proveïdores de l’atenció primària concertada perquè conjuntament "avaluïn cadascun dels equips d’atenció primària, detectin què necessiten i, si cal, proposin millores per a seguir garantint una atenció de màxim nivell".

Durant aquest mes de gener es recollirà la informació per avaluar la situació de cada equip, al mes de febrer s'analitzaran les possibles solucions i l'objectiu és que durant el mes de març s'implantin les accions proposades. "El departament de Salut i el CatSalut han de garantir que tots els ciutadans siguin atesos amb mateix nivell de qualitat en l’atenció primària, per evitar que es puguin arribar a produir diferents nivells de servei en funció del proveïdor sanitari que el prestés”, destaca la carta, que també recorda que "assegurar aquesta qualitat en tot el país, no vol dir haver d’homogeneïtzar els models de gestió de tots els proveïdors, cal mantenir el respecte a l’autonomia de gestió de les empreses proveïdores", afegeix la carta.



Aquesta carta arriba setmanes després que l’ICS, que és el principal proveïdor de l’atenció primària a Catalunya, de comú acord amb el CatSalut, plantegés un conjunt mesures a curt, mitjà i llarg termini per permetre recuperar millors condicions per prestar el servei i situar l'atenció primària com un àmbit clau en el sistema de salut català.

L'acord entre l’ICS i Metges de Catalunya per desconvocar la vaga de l’atenció primària contempla una injecció de 100 milions d’euros per reduir la pressió assistencial i la contractació de 250 nous metges de primària. També es va pactar un mínim de 12 minuts per visita presencial, sis per visita virtual i 45 minuts per visita a domicili.