Salut no farà tests massius a les residències

Els 180.000 tests serològics que van arribar diumenge al vespre des de Madrid es comencen a distribuir aquest dimecres, segons ha explicat el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella. Aquestes proves de diagnòstic ràpid, que són fiables per reconèixer els positius però no els negatius de covid-19, es repartiran mitjançant els centres d'atenció primària entre dos col·lectius: els professionals sanitaris i els avis de les residències de gent gran. Ja ho va avançar la consellera de Salut, Alba Vergés, en la compareixença de dilluns passat, on va assegurar que el destí prioritari d'aquesta remesa serien les residències per tal d'evitar brots descontrolats i separar els malalts dels residents sans.

En aquests centres, que depenen del departament d'Afers Socials, se'n notifiquen ja 1.123 morts i se n'han confirmat 1.906 positius. Però la xifra seria més elevada si es fes la prova de detecció a tots els interns del miler de residències que hi ha a Catalunya. Amb tot, la voluntat de l'administració no és testar-los a tots. Comella ha admès que se seguirà un criteri majoritari i això significa que si es confirma que una part dels avis han contret la infecció, es considerarà que el virus ha circulat al centre i es donarà per fet que tots els residents estan infectats. "Si almenys el 25% dels testats donen positiu, això ens dirà que tota la resta de persones residents estarà contagiada", ha afirmat el director del CatSalut. Per tant, es considerarà que hi ha un brot actiu al centre i no només no se'n faran més proves ràpides, sinó que les negatives tampoc es validaran amb PCR.

El criteri és pràcticament idèntic al que va anunciar ahir el ministeri de Sanitat. "Si a la institució [residències de gent gran i centres sociosanitaris] s'ha detectat més d'un cas amb símptomes compatibles de covid-19, no serà necessari obtenir un resultat positiu en tots els cas sospitosos", assenyala la guia d'utilització de tests ràpids d'anticossos presentada dimarts pel govern espanyol. En cas d'obtenir almenys una prova positiva -segueix el document- es confirmarà la infecció per SARS-CoV-2, que existeix un brot i que cal separar els pacients simptomàtics de la resta dels residents.

Així, no serà fàcil determinar l'abast de la pandèmia a les residències de gent gran fent servir les proves de detecció ràpida perquè no passarà tothom pel procés de detecció. Els tests serològics o també anomenats d'anticossos tenen l'objectiu de cribar població sense fer servir les PCR, les ja famoses reaccions en cadena per la polimerasa, que necessiten uns reactius ja escassos al mercat. La demanda ja ha sobresaturat els laboratoris del país, ja que es requereix una confirmació dels resultats negatius per considerar-se vàlids. En canvi sí que es donen per confirmats els positius, ja que el que es reconeix el test és la resposta immunitària del cos davant del virus.