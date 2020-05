Salut proposa dividir Catalunya en nou regions per fer el desconfinament

Catalunya vol fer el desconfinament partint de nou regions sanitàries i no de les províncies. Segons fonts del departament de Salut, la Generalitat hauria aconseguit fer valdre la seva proposta i el govern espanyol hauria acceptat finalment que fossin aquestes unitats territorials més petites les que serveixin de perímetre per avançar en les fases del desconfinament. La consellera Alba Vergés ho ha tornat a demanar aquest diumenge al ministre de Sanitat, Salvador Illa, amb qui ha mantingut una conversa telefònica, però a hores d'ara el ministeri de Sanitat no confirma la informació.

La conselleria havia fet arribar el seu plantejament al ministre amb una carta el 30 d'abril, en la qual definia les nou regions sanitàries: Terres de l’Ebre, Tarragona, Barcelona ciutat, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud, Catalunya Central, Lleida, Alt Pirineu i Aran i Girona. Si es confirmés la proposta, el marc de referència serien, doncs, aquestes regions sanitàries, i en funció de com evolucioni la malaltia Salut podria encara proposar unitats territorials més petites, com les àrees bàsiques de salut (ABS) –les que corresponen a cada centre d'atenció primària– o agrupacions d'aquestes àrees.

Actualment Catalunya té 7 regions sanitàries, però per respondre als requisits que fixa el govern espanyol i l'alta densitat poblacional de l'àrea metropolitana, s'ha dividit la regió de Barcelona en tres àrees: Barcelona ciutat, Metropolitana Nord –que comprèn l’àmbit territorial del Barcelonès Nord, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental– i Metropolitana Sud –l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Barcelonès Sud.

Segons les mateixes fonts, Vergés ha tornat a reclamar que Catalunya lideri el desconfinament i ha lamentat que el govern espanyol menystingui les comunitats i només els demani que enviïn les dades i les propostes. També ha recordat a Illa que, al parer de la Generalitat, el procés de desconfinament no s'està fent correctament perquè el govern espanyol ha posat un calendari i unes dates abans de conèixer les dades.