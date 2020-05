EN DIRECTE | Sanitat revisa el nombre de morts totals a Espanya i ara en confirma gairebé 2.000 menys que ahir

El ministeri de Sanitat està revisant la sèrie de defuncions i contagis registrats des de l'inici de la pandèmia i aquest dilluns ha notificat gairebé 2.000 morts menys que els que s'havien comptabilitzat fins ara. En total, segons les xifres facilitades pel ministeri aquest dilluns, a tot l'Estat han mort 26.834 persones per coronavirus. De moment, l'explicació que ha incorporat Sanitat al document de dades per justificar aquests canvis és que s'està fent una "validació individualitzada dels casos", cosa que pot comportar "discrepàncies" amb els còmputs els últims dies. Segons les dades el ministeri, en les últimes 24 hores han mort 50 persones, una xifra lleugerament més baixa que aquest diumenge (70).

En el total de defuncions que tenia comptabilitzades el ministeri de Catalunya, la xifra també s'ha reduït: ha passat de 6.701 (la dada facilitada aquest diumenge) a 5.575 morts, que són els notificats aquest dilluns (una diferència de 1.126 decessos). Fonts del departament de Salut, però, expliquen que les dades que han enviat ells no concorden amb les facilitades pel ministeri, sinó que Salut Pública ha registrat 6.748 defuncions acumulades. A banda de Catalunya, també hi ha altres comunitats autònomes que, en les dades del ministeri, hi figuren menys defuncions acumulades que ahir. Són Madrid, Castella i Lleó, València, Galícia, Múrcia, Navarra i el País Basc. En cap cas, però, la diferència és tant gran com les xifres de Catalunya. A la Comunitat de Madrid, per exemple, és de 291.

El nombre de contagis ha baixat respecte ahir i aquest dilluns se n'han registrat 132. Els casos positius a tot l'Estat ja arriben a 235.400. En les dades facilitades avui pel ministeri, també s'hi incorporen els casos positius que s'han diagnosticat en els últims 7 i 14 dies, però també els que van començar a tenir símptomes fa 7 i 14 dies i se'ls ha pogut detectar el virus amb una prova diagnòstica. Totes aquestes dades, es desglossen per comunitats autònomes, excepte Catalunya, on no hi ha aquestes xifres. Les úniques dades que apareixen en el recompte del ministeri són 89 positius que s'han registrat en les últimes hores al territori català, segons les dades facilitades per Salut Pública. De fet, és la comunitat que ha notificat més positius de tot l'Estat, només seguida pels 18 casos nous de Madrid.