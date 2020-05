El Síndic investiga els abusos sexuals a l'Aula de Teatre de Lleida

El Síndic de Greuges de Catalunya ha iniciat una investigació sobre els presumptes abusos sexuals a l'Aula de Teatre de Lleida després que l'ARA en destapés els casos aquest cap de setmana. La investigació de l'ARA ha revelat els abusos que Antonio Gómez i un segon professor, Ruben Escartín, haurien perpetrat contra desenes d'alumnes, molts dels quals menors. L'any 2018 nou d'aquestes noies van denunciar els dos professors per abusos entre els anys 2001 i 2008, però els fets havien prescrit. Ara, però, han aparegut més casos de noies que van patir durant els últims anys les actituds i la mala praxi de Gómez. Arran de tot això, el Síndic investigarà els fets i la intervenció dels poders públics afectats.

La institució ha encarregat una actuació d'ofici tenint en compte la seva tasca legal de defensa dels drets dels infants. "La protecció d'infants i adolescents davant l'abús sexual ha estat una preocupació constant en les recomanacions i propostes del Síndic des de fa anys", diu la institució, que recorda que la Generalitat té el deure de promoure protocols per la prevenció i detecció de maltractaments a infants i adolescents. L'Aula de Teatre de Lleida imparteix ensenyament a infants des dels tres anys fins a l'edat adulta. També ofereix un cicle formatiu de grau superior en tècniques d'actuació teatral.

El centre està gestionat per l'associació cultural Aula de Teatre i té una concessió amb l'Ajuntament de Lleida. El Síndic s'adreçarà ara a les administracions per obtenir la documentació necessària i estudiar les seves actuacions. "El protocol aprovat el 2006 considera que les administracions no tenen un paper passiu, sinó actiu, en la prevenció, detecció i eradicació dels abusos. Les administracions tenen la responsabilitat de vetllar pels drets dels infants", explica la institució.

L'equip directiu de l'Aula de Teatre de Lleida ha assegurat a l'ARA que no va conèixer els abusos fins al 2019, quan van rebre la carta de la investigació de la Fiscalia. L'exdirectora del centre també afirma a l'ARA que va tenir coneixement dels fets l'any passat. L'Aula de Teatre ha posat en marxa un protocol de prevenció i actuació en casos d'abusos sexuals i ha impulsat una aplicació perquè les persones que pateixen abusos puguin denunciar-los de manera anònima.