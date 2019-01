El Suprem confirma que l'amiant va causar el càncer d'esòfag que va provocar una mort el 2014

El Tribunal Suprem ha confirmat que l'amiant és el causant del càncer d'esòfag que va provocar la mort d'un home a Castelldefels el 2014. Havia treballat entre el 1969 i el 1994 per l'empresa Rocalla SA, absorbida per Uralita SA, que fabricava fibrociment, un dels principals productes derivats de l'asbest. El Suprem no admet a tràmit el recurs de l'empresa i confirma les sentències prèvies del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i del jutjat social número 3 de Barcelona, que ja van establir la causalitat de la mort, tot i que aquesta patologia no forma part del quadre de malalties professionals.

L'empresa va presentar un recurs de cassació argumentant una altra sentència del TSJC del 2012 sobre un altre cas, el d'un home que havia mort per carcinoma de llengua l'any 1987. Havia treballat a Rocalla però també era fumador, com en el cas actual. Ara bé, aquella sentència va concloure que no hi havia relació amb la inhalació de pols d'amiant, perquè el carcinoma de llengua està causat precisament pel tabac i l'alcohol.

El Suprem constata que no es pot aplicar aquesta doctrina perquè són casos diferents, i confirma les sentències que ja van establir que l'asbest va provocar el càncer d'esòfag, encara que aquesta patologia no estigui ara mateix classificada com a malaltia professional.

El Col·lectiu Ronda, que ha portat la defensa de la família, ha remarcat que el definitiu reconeixement d'aquest primer cas de vinculació entre l'amiant i el càncer d'esòfag estableix un precedent "encoratjador" per a les reclamacions d'altres extreballadors exposats a l'amiant que pateixen afectacions que fins ara no es vinculaven a l'asbest.