El TSJC defensa la reobertura de les escoles davant "la pretensió de veure paralitzada l'activitat"

Cop de porta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a la petició del sindicat de mestres USTEC-STEs-IAC, que havia demanat tancar les escoles que han reobert "en el termini més breu possible". L'alt tribunal ha rebutjat les mesures cautelars del sindicat i ha defensat que les aules dels centres tornin a acollir alumnes. Segons el TSJC, "en principi no sembla que la pretensió (del sindicat) de veure paralitzada l'activitat educativa", amb la suspensió de les instruccions del departament d'Educació per reactivar-la, "sigui menys perjudicial per al dret fonamental a l'educació que la represa de la vida escolar".

"L'absència de certeses científiques absolutes sobre la pandèmia no pot conduir-nos a decisions maximalistes o extremes i d'efectes impredictibles, després d'haver-se constatat una millora notabilíssima de la situació sanitària", justifica l'alt tribunal. "El sindicat tampoc ha aportat elements de convicció (proves) susceptibles d'atorgar solidesa als mals auguris" que la USTEC havia mencionat en el seu escrit al TSJC. Els jutges afegeixen que "no s'han posat a disposició dades fiables" en què es vegin "perjudicis irreparables o difícilment reparables" en el cas de no paralitzar l'aplicació de les instruccions d'Educació per reobrir els centres "que, convé recordar-ho, contenen un catàleg gens menyspreable de mesures preventives i de seguretat".

Per això, l'alt tribunal conclou que "ha de prevaler l'interès públic" en el restabliment de la normalitat a la vida educativa. "Un servei públic, al final, que també cal qualificar d'essencial", remarca la secció tercera de la sala contenciosa administrativa del TSJC. Els magistrats, doncs, desestimen les mesures cautelars que havia reclamat la USTEC, i donen la raó als arguments del departament i la Fiscalia. També imposa al sindicat el pagament de les costes judicials, amb un límit màxim de 1.000 euros. La decisió no és ferma i es pot recórrer.

Assistència a classe voluntària

Els jutges apunten que, segons les instruccions d'Educació, cada escola ha d'elaborar el seu pla d'obertura amb els serveis d'Inspecció. "Aquesta circumstància fa que sigui encara més dubtosa la viabilitat" de la petició de la USTEC, "desconnectada de la realitat i de les particularitats de cadascun dels centres". Així mateix, el tribunal recorda que l'assistència dels alumnes a classe és voluntària.

La USTEC-STES-IAC va portar a la justícia la decisió del departament de reobrir les escoles pels "riscos" en aquest retorn "prematur" a les aules. El sindicat va interposar un recurs contenciós administratiu per a la protecció dels drets fonamentals i va denunciar a Inspecció de Treball alguns casos. En la via oberta al TSJC, incloïa la petició de mesures cautelars perquè, mentre no es resolgui el cas, la justícia obligui a tancar els centres que han reobert. Afegia que l'objectiu és evitar nous rebrots de covid-19, davant la queixa que els professionals no tenen les mesures imprescindibles de seguretat ni els han fet tests.