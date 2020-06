El sindicat de mestres USTEC porta a la justícia la reobertura "prematura" de les escoles

Primer van cridar els docents a plantar-se i no obrir les escoles. Però amb la majoria de centres que estan en fase 2 oberts, tot i que amb pocs alumnes, el sindicat de mestres USTEC-STES-IAC ha fet un pas més i ha portat a la justícia la decisió del departament d'Educació de reobrir els centres pels "riscos" que veuen en aquest retorn "prematur" a les aules. Segons ha informat el sindicat en un comunicat, han obert dues vies: han interposat un recurs contenciós administratiu especial per a la protecció dels drets fonamentals i han denunciat a Inspecció de Treball alguns casos.

La via oberta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al·lega que "els riscos d'un retorn prematur superen amb escreix els incerts beneficis de tenir centres educatius oberts" i, per això, inclou la petició de mesures cautelars perquè, mentre no es resolgui el cas, la justícia obligui a tancar els centres que han reobert "en el termini més breu possible". L'objectiu, asseguren, és evitar nous rebrots del covid-19, ja que es queixen que els professionals no disposen de les mesures imprescindibles de seguretat ni han sigut sotmesos a tests.

En el comunicat asseguren que la seva prioritat és vetllar "per la salut i la seguretat de la comunitat educativa" i afirmen que consideren "un perillós error que el departament d’Educació hagi decidit unilateralment obrir els centres educatius durant la fase 2, sense les mínimes garanties ni mesures adequades per evitar possibles contagis". Per això demanen que els centres estiguin tancats "almenys fins que no es pugui garantir realment la seguretat total dels infants, adolescents, professionals i famílies".

La via oberta a través d'Inspecció de Treball es canalitzarà a través de denúncies territorials als serveis provincials de Treball.

Un pla que ha generat moltes crítiques

Quan el conseller d'Educació, Josep Bargalló, va anunciar el pla de reobertura, la immensa majoria de la comunitat educativa va criticar la conselleria i li va exigir més diàleg, més concrecions i més recursos. Les reaccions més airades van arribar des de les organitzacions sindicals. Cinc sindicats van emetre un comunicat conjunt en què demanaven la dimissió del conseller i cridaven la comunitat educativa a plantar-se i no obrir els centres al juny –a mesura que els territoris entrin en fase 2– si no es poden garantir les mesures de seguretat. La USTEC-STEs, Intersindical CSC, Aspepc-Sps, UGT i CGT –tots de l'escola pública– creuen que és "totalment irresponsable" tornar a les escoles i instituts en les condicions que es van anunciar ahir, mentre que CCOO i USOC van criticar també la conselleria però no van demanar la dimissió de Bargalló.

Però 80 dies després del tancament de les aules, les escoles van reobrir i només algun cas puntual, com el de Bàscara, s'ha negat a complir les instruccions del departament.