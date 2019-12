El TSJC anul·la dos articles del decret de plantilles que permeten cessar docents a discreció dels centres

Revés judicial al decret de plantilles docents. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat aquest dilluns nuls dos articles de la normativa que preveia la possibilitat que les direccions dels centres poguessin cessar els funcionaris docents si hi havia una avaluació negativa de l'acompliment de la seva feina. La norma, aprovada el 2014, quan Irene Rigau era la consellera d'Educació, va ser molt criticada pels sindicats: acusaven de poc democràtica la decisió, ja que els directors podien seleccionar "a dit" fins a un 50% dels professors que formaven el seu cos docent. De fet, diferents organitzacions sindicals van presentar-hi una allau de recursos en contra i ara es comença a albirar el posicionament del tribunal sobre la qüestió.

El TSJC ha estimat parcialment el recurs contenciós-administratiu de la Federació d'Empleats de Serveis Públics (FeSP) de la UGT i ha anul·lat dos dels articles previstos pel decret. D'una banda, la resolució –que no és ferma i Educació pot recórrer– anul·la l'article 22 del decret i impossibilita que els centres puguin apartar temporalment de l'activitat docent el professorat que obtingui "una avaluació negativa" per part del centre. L'Estatut bàsic de l'empleat públic –assenyalen fonts de l'UGT– ja estableix quin procediment cal seguir per cessar un funcionari del seu lloc de treball, i aquesta normativa era "innecessària i injusta".

Així mateix, la sentència anul·la l'article 15, que feia referència al concurs per a la provisió de llocs de treball específics de les plantilles docents. Aquesta disposició permetia que alguns professors accedissin a una plaça pública enviant el seu currículum al centre i passant una entrevista amb la direcció, sempre que responguessin a un perfil i unes necessitats concretes, com ara dominar l'anglès o atendre la diversitat a l'aula.

Fins fa un temps, les anomenades places de perfil només havien servit per destinar professors substituts o bé per adjudicacions d'estiu, que són només per a un curs. "Però hi ha professors interins que han passat per davant de funcionaris perquè les places de perfil estaven associades a la discrecionalitat de la direcció de cada centre", denuncien fonts de la FeSP-UGT, que afegeixen que la disposició incomplia els criteris de capacitat, mèrit i igualtat per accedir al sistema públic.

El departament d'Educació ha assegurat que la possibilitat d'apartar un docent per falta de capacitat "no s'ha arribat a aplicar mai a efectes pràctics", però que, si escaigués, es faria "amb totes les garanties". De fet, fonts de la conselleria apunten a l'ACN que els serveis jurídics estudiaran recórrer aquest element esmenat pel tribunal. En canvi, i en relació a l'article 15, Educació adaptarà el decret per eliminar el requisit de la puntuació mínima per obtenir una plaça de perfil professional.