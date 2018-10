Tres sindicats de professors criden a la vaga el 29 de novembre per contrarestar les retallades

Tres sindicats de professors –USTEC-STES, ASPEPC-SPS i CGT– han convocat una vaga als centres educatius públics el 29 de novembre amb l'objectiu de pressionar el departament d'Ensenyament perquè capgiri les retallades dels últims anys i per denunciar la "selecció arbitrària de personal". L'aturada es produirà en plena negociació política pels pressupostos.

La principal reivindicació, que els sindicats han dit que és "irrenunciable", és que la conselleria restableixi l'horari lectiu dels professors anterior a les retallades del 2010: demanen que el personal docent faci 23 hores a primària i 18 a l'ESO, és a dir, una hora menys que ara, 24 i 19 respectivament. Segons han dit els portaveus dels sindicats, calculen que calen 45 milions d'euros per recuperar l'horari lectiu fins al final de l'any i 136 milions si es té en compte el curs sencer, perquè suposaria contractar 3.400 docents més.

També sobre les condicions laborals de les plantilles reclamen convertir els terços de jornada en mitges jornades (30 milions d'euros), el retorn de les pagues extres i la consolidació del lloc de treball del personal interí, entre altres mesures. "No demanem res que abans no tinguéssim", afirmen.

També exigeixen reduir les ràtios perquè a primària hi hagi 22 alumnes com a màxim i a l'ESO 27, augmentar el personal de suport per atendre la diversitat i retirar el decret de plantilles que, segons el seu parer, obre la porta a seleccionar "a dit" una part dels professors, cosa que "ha malmès el funcionament democràtic" dels centres.

Els impulsors de la vaga han animat la resta de sindicats a sumar-s'hi. Encara que la vaga es convocarà en plena negociació pels pressupostos del 2019, els convocants han avisat que en cas que no s'acabin aprovant "no serà excusa" perquè les mesures exigides no s'implementin. "Tant amb pressupost com sense es poden aplicar les mesures, i així ho exigim", diuen des de la CGT.