El TSJC exigeix mascaretes i tests de covid-19 per als Mossos, on creix l'afectació del virus

Mascaretes, ulleres de protecció, guants, formació per utilitzar els equips de protecció individual (EPIs) i tests suficients per diagnosticar la covid-19. Aquest és el material que la sala social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha exigit al departament d'Interior per als Mossos d'Esquadra per protegir els agents de la policia catalana del contagi del coronavirus. És la mateixa ordre que la sala ja va fer aquesta setmana a l'Institut Català de la Salut per al personal sanitari. En aquella ocasió ho havia demanat el sindicat Metges de Catalunya i ara ha sigut el sindicat Uspac dels Mossos. El TSJC ha acceptat la petició com a mesura cautelar: ha requerit a Interior que doni el material als agents de manera "urgent i immediata" a tots els centres de treball de la policia catalana.

L'afectació del covid-19 no ha parat de créixer als Mossos. Segons les últimes dades que el departament ha donat als sindicats, ja hi ha 1.606 agents aïllats de manera preventiva –prop del 10% de la plantilla– pel virus, 99 dels quals tenen el diagnòstic de positius (26 d'ells estan ingressats a un centre mèdic). Al preguntar-li per l'ordre del TSJC, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha respost que la Generalitat treballa amb "màxima intensitat" per comprar aquest material perquè tots els treballadors públics en tinguin. Buch ha afegit que el repartiment es fa en funció de la "prioritat", amb el sector sanitari i el d'emergències entre els primers. El conseller ha "agraït" a l'alt tribunal l'exigència perquè, segons ell, "dona força" al Govern per pressionar els mercats perquè subministrin el material.

El sindicat Uspac, que és qui ha portat la petició al TSJC, ha valorat que ara "és importantíssim" que es facin tests de detecció del covid-19 "a tots els companys confinats abans de tornar al servei". "Des del departament no s'ha mogut ni un dit per protegir els mossos", ha retret Uspac a Interior.

Considerar accident laboral el coronavirus

En paral·lel, el sindicat Fepol ha demanat al ministeri de Seguretat Social que consideri com a morts per accident laboral les defuncions pel coronavirus del personal d'emergències. El sindicat ha fet arribar una carta al ministre José Luis Escrivá en què li ha demanat que tingui en compte "la sobreexposició" del personal sanitari i de seguretat, entre d'altres, que actuen "molts d'ells sense el material de protecció adequat", davant el covid-19. Segons Fepol, això provoca que siguin col·lectius "excessivament colpejats". A Catalunya fins ara s'han produït dues morts pel coronavirus entre els cossos de seguretat: un mosso d'esquadra i un policia nacional.