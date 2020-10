Expulsen un jove d'un centre de menors de Girona en ple covid

Encreuament d'acusacions entre la Generalitat i el col·lectiu Tancada per Drets de Girona. La plataforma ha denunciat que la DGAIA ha "expulsat" d'un centre de menors Marwan Karhg, de 18 anys, "en plena emergència sanitària i mentre recomana que tothom es quedi a casa". "Li han dit que pot dormir dues nits a l'alberg de Girona, però demà es quedarà al carrer, sense cap ajuda ni documentació", han criticat des de la plataforma que consideren que la Generalitat "l'està condemnant a la marginalitat i l'exclusió social". Fonts del departament d'Afers Socials i Famílies, però, han argumentat que el jove acumulava "fins a 15 incidències greus" i que se li va plantejar una sortida derivada a serveis socials. "La DGAIA està anant més enllà de les seves obligacions, i més tenint en compte que aquesta persona ha trencat reiteradament els compromisos i normativa de qualsevol recurs públic", han afirmat les mateixes fonts.

Marwan Karhg va arribar fa un any i mig del Marroc amb una pastera que va sortir de la ciutat de Larraix i els va portar a la costa andalusa. "Va ser un viatge molt difícil, vam trigar 3 dies i anàvem 45 persones, 10 de les quals érem menors d'edat", ha rememorat. Un cop van trepitjar terra la policia els va traslladar a un centre de Sevilla, però poc després ell va agafar un autobús i un tren fins a Girona, on va anar a una comissaria.

Com que llavors era menor d'edat el van portar al centre de primera acollida Estany, que gestiona la Fundació Diagrama a Sant Gregori (Gironès) i on ha estat vivint l'últim any i mig. Durant aquest temps, i segons la versió del noi i de la plataforma, el jove ha seguit el pla de formació i de treball que li han marcat; fins que dijous al matí li van comunicar que havia de marxar aquell mateix dia. "No volia marxar i va venir la policia. Els vaig preguntar on volien que anés i em van dir que m'havia de buscar la vida", ha explicat Karhg.

Des de l'administració li han proporcionat dues nits a l'alberg de Girona, però dissabte al matí l'haurà de deixar. "Demà em quedo al carrer, no sé on aniré ni com ho faré", ha lamentat el jove, que no té documentació perquè fa un any i mig que el seu passaport està en tràmit al consolat marroquí. "¿I si l'administració, en un any i mig, no ha pogut desencallar la seva documentació, com esperen que ho faci ell sol, si el deixen al carrer, sense sostre ni menjar?", han criticat des de la plataforma que reclamen solucions a les administracions.

Versions contraposades

Karhg, que actualment està fent un curs de català i un de construcció, ha assenyalat que l'han expulsat del centre perquè "diuen" que acumula moltes incidències. Però ell ha assegurat que es tracten de conflictes "menors" que ha tingut al centre. "Per exemple, perquè he anat al lavabo sense demanar permís o perquè, de vegades, jugant a futbol amb els amics, discutim". En aquest sentit, la Tancada per Drets ha recalcat que "moltes vegades expulsen nois basant-se en informes que recullen una suma de certes incidències, però que només mostren la versió del personal del centre, sense recollir també la versió del jove, dels seus formadors ni del seu entorn més proper".

La Tancada per Drets assegura que els seus professors de català i de construcció "estan molt contents amb el Marwan". "No ha faltat ni un dia a classe i diuen que està fent una evolució molt positiva i no entenen per què l'han fet fora del centre", han subratllat des del col·lectiu, que també creuen que "la mateixa estructura dels centres de menors generen una conflictivitat entre els joves i amb els educadors". "¿La conflictivitat és tota culpa dels joves? ¿O són els centres que, tal com funcionen, estan fracassant en la seva tasca educativa?", es pregunten retòricament.

D'altra banda, fonts del departament d'Afers Socials i Famílies han defensat que el jove va fer 18 anys a l'abril i que se li ha prorrogat dues vegades l'estada al centre, tot i que ja no és menor d'edat. Segons la seva versió, en aquests sis mesos el jove "ha incomplert reiteradament la normativa del centre i ha acumulat fins a 15 incidències": "Es tracta d'episodis greus, relacionats amb el consum d'alcohol i tòxics tant dins com fora del centre, amenaces i insults a companys i a l'equip educatiu, així com intents d'agressió i destrosses al centre", han ressaltat.

Des de la conselleria s'ha exposat que se li va plantejar una sortida derivada als serveis socials i que la DGAIA li està pagant "una pensió amb acompanyament comunitari de les dinamitzadores cíviques". "Per tant, en cap cas se l'ha deixat al carrer; de fet, la DGAIA està anant més enllà de les seves obligacions", han sentenciat.

Des de l'Ajuntament de Girona han afirmat que han conegut aquest divendres el cas de Karhg i que l'estan analitzant i estudiant, però que mentre es resol la seva situació li garantiran tres àpats diaris.