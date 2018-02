Territori confia engegar les obres del tram central de la L9 l'any que ve

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat veu ben encarrilada la concessió d'un préstec de 750 milions d'euros per part del Banc Europeu d’Inversions (BEI) que ha de permetre començar, ja l'any que ve, les obres del tram central de la L9 del metro, el que connecta la Sagrera amb la Zona Universitària i que uneix els ramals. El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, ha explicat en una entrevista a TV3 que ara mateix les opcions de poder obtenir el crèdit estan al "75 o al 80%" i que el que falta és constituir un Govern i fer uns pressupostos. Segons Font, amb aquest crèdit es podria tenir el pla d'aquest tram de línia enllestit el 2019 i començar els treballs el mateix any. Les obres, ha dit, durarien uns quatre o cinc anys.

Font també ha destacat que les obres de la L9 a la Zona Franca avancen a bon ritme i que les dues estacions compromeses, Foneria i Foc Cisell, estaran acabades aquest estiu, mentre que les estacions de la L10 a l'Hospitalet, Provençana i Ildefons Cerdà, estaran fetes l'any que ve.

Font s'ha referit també a l'afectació de l'article 155 al seu departament, que ha assegurat que s'ha convertit en una mena de "gestora" i que ara mateix es fa la feina ordinària i es deixa el que és extarordinai per quan s'hagi recuperat la normalitat. El secretari d'Infraestructures ha explicat, en aquest sentit, que el missatge que se'ls va donar des el ministeri és que la situació era "temporal" i que tenien "poques ganes d'intervenir". De fet, la primera trobada amb el ministre de Foment, íñigo de la Serna, es va produir aquest mateix dimarts per valorar els efectes de la situació meteorològica. Segons Font,, el que és necessari ara és que "Carles Puigdemont pugui ser el proper president i tenir un Govern i estabilitat per ampliar la base independentista i arribar a un percentatge encara major". Els ecertari d'Infraestructures ha defensat la possibilitat que Josep Rull pugui tornar a ser conseller de Territori i Sostenibilitat. "És el conseller legítim", ha apuntat.

Pel que fa a les inversions que aquestes últimes setmanes ha anunciat el ministeri a Catalunya (com la represa de les obres a la Sagrera o els accessos al port de Barcelona), Font ha assegurat que no són una pluja de milions, sinó una "pluja de papers" i ha remarcat que es tracta de projectes que ja haurien d'estar acabats. Els soterraments de vies de Montcada i Reixach i Sant Feliu de Llobregat haurien d'haver començar, ha dit, "fa 15 o 16 anys". "Sempre parlem de papers", ha conclòs.