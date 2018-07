Torra insta Colau a no convidar Felip VI a l'aniversari de l'atemptat de la Rambla

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha instat aquest dimarts l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a no convidar el rei Felip VI als actes commemoratius del primer aniversari de l'atemptat de la Rambla a l'agost. En una entrevista a Catalunya Ràdio, quan li han preguntat si vetaria el rei en aquest acte commemoratiu, ha dit que entén que serà l'Ajuntament de Barcelona qui ho organitzi i que, per tant, ell no té aquesta capacitat de veto.

"Si la senyora Colau creu que ha de convidar el rei, jo no ho puc vetar, però jo pensava que els comuns eren republicans", ha advertit. Torra ha criticat la figura de Felip VI, que considera que està en qüestió, i que ha desaparegut "de la vida social i civil de Catalunya" després de la declaració institucional que va fer el 3 d'octubre sobre el fets de l'1-O.

Ha recordat que des de la Generalitat han pres la decisió de no convidar el monarca als seus actes i no acudir a aquells als quals els convidi la Casa Reial, i ha insistit que continuen "esperant disculpes" de la Casa Reial a familiars de persones afectades per les càrregues policials de l'1-O, o persones investigades pel procés independentista.

Fonts municipals consultades per l'ARA han reiterat que l'acte que es prepara per al 17 d'agost serà de caire ciutadà i que serà "senzill i auster" i sense parlaments, però no han concretat encara si es faran invitacions i a qui.