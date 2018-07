Torra reclama a Madrid col·laboració contra els “atacs feixistes”

El president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar dilluns al govern espanyol la convocatòria “urgent” de la Junta de Seguretat, el principal òrgan de coordinació en matèria policial entre els executius català i espanyol. Així ho va traslladar ahir a la delegada de l’executiu de Pedro Sánchez, Teresa Cunillera, amb qui es va reunir durant més d’una hora al Palau de la Generalitat.

En la roda de premsa posterior a la trobada, la portaveu del Govern, Elsa Artadi, va destacar la importància que aquest òrgan es reuneixi per tres motius: el creixement dels “atacs feixistes” a Catalunya, l’amenaça terrorista i la voluntat de materialitzar els acords als quals es va arribar a l’última reunió, ara fa un any, i una part dels quals no s’han complert. Cunillera, que també va comparèixer després de la reunió, va avançar que traslladarà la petició al ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Artadi va voler ser molt contundent en la seva referència a l’augment dels atacs feixistes: “Hi ha un creixement en els atacs feixistes a Catalunya i hem de veure com entre totes les forces de seguretat hi podem posar fi”. En aquest sentit, Torra va demanar a Cunillera que es prenguin mesures per l’agressió al fotoperiodista Jordi Borràs per part d’un membre d’una unitat d’informació de la Policia Nacional, que s’expedienti l’agent i que s’investigui judicialment el cas.

L’última reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya es va fer el 10 de juliol de l’any passat i s’hi van tancar diversos acords que, finalment, no es van complir. L’executiu de Mariano Rajoy va acceptar sobre el paper una de les peticions més reclamades pels Mossos d’Esquadra: que s’integressin al Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO). També es va decidir crear una comissió mixta per estudiar la incorporació de la policia catalana a l’Europol, que no s’ha arribat a fer mai.

A la reunió de la junta -que es va fer després que el llavors conseller, Jordi Jané, la reclamés durant dos anys- també es va certificar el desplegament dels últims vuit anys dels Mossos, que hauria de servir a la Generalitat perquè pugui reclamar a l’executiu espanyol la part corresponent que ha de cobrir d’aquest desplegament, uns 600 milions d’euros, segons els càlculs del departament d’Economia i Hisenda. L’anterior Junta de Seguretat s’havia fet el 3 de març del 2009.