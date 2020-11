Trapero restitueix la cúpula dels Mossos de l'1-O

Dues setmanes després del retorn de Josep Lluís Trapero com a cap dels Mossos d'Esquadra, el major ha restituït la cúpula que tenia el cos sota el seu lideratge i durant l'1-O, abans que el govern espanyol el cessés amb el 155. Trapero ha tornat a confiar en el comissari Ferran López com a mà dreta i l'ha recuperat de número dos. Però López ocuparà ara la direcció operativa, així que tindrà una posició més elevada que abans perquè, després de Trapero, serà el màxim responsable de la Prefectura –en l'última etapa del major com a cap comandava una de les comissaries superiors–. Al costat de Trapero i López també tornarà el comissari Joan Carles Molinero –que sota el lideratge de Trapero havia ocupat l'altra comissaria superior– així com el comissari Miquel Esquius, que es va convertir en cap dels Mossos en substitució de López. Molinero, a més, serà el portaveu dels Mossos.

Pel que fa al comissari Eduard Sallent, que liderava el cos abans de la restitució de Trapero, dirigirà la regió metropolitana sud perquè així ho ha demanat, segons el comunicat de la policia. La comissaria superior de Coordinació Territorial continuarà a càrrec del comissari David Boneta mentre que la comissaria superior de Coordinació Central l'assumirà el comissari Rafel Comes. Això implica que el lloc que deixa Comes l'agafarà la comissària Marta Fernández, que estarà al capdavant de la Comissaria General d'Investigació Criminal i serà el primer cop que una dona ocupa aquest càrrec. La resta de canvis entre els comandaments dels Mossos afecten la fins ara cap d'una comissaria superior, la comissària Cristina Manresa, que fa un any i mig va ser la primera dona que assolia aquesta posició. Manresa dirigirà la regió policial de la Catalunya Central.

Els llocs que deixen Molinero i Esquius els assumiran, respectivament, el comissari Joan Portals, que estarà al capdavant de la Comissaria General de Mobilitat, i el comissari Joan Figuera, que serà el cap de la regió dels Pirineus. Un altre dels relleus és a la Divisió d'Investigació Criminal (DIC): l'intendent Antoni Rodríguez deixa de liderar-la perquè passarà a ser el sotscap de la Comissaria General d'Investigació Criminal i el seu càrrec l'agafarà l'intendent Ramon Chacón. Un dels canvis de Trapero també és a l'àrea d'escortes, que comandarà l'inspector David Ruiz. La comissària Alícia Moriana dirigirà l'Escola de Policia de Catalunya i el sotsinspector Anselm Pasquina serà el nou cap del Grup Especial d'Intervenció (GEI) dels Mossos.

Una Prefectura reforçada

L'estructura que ha presentat el major manté l'estil d'organigrama que ja tenia en la seva etapa anterior com a cap del cos i ha reforçat la Prefectura amb les seves persones de confiança. De moment Trapero no ha aplicat la remodelació que va presentar aquest estiu el llavors conseller d'Interior, Miquel Buch, amb l'aleshores cap dels Mossos, el comissari Sallent, que preveia la desaparició de la Prefectura i convertir-la en una Direcció Operativa de la Policia. Fins ara l'actual conseller d'Interior, Miquel Sàmper, tampoc ha aclarit si tiraria endavant aquesta proposta organitzativa.