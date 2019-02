Troben el cadàver d'un nadó en un contenidor a Madrid

Un indigent de nacionalitat romanesa ha trobat aquest dissabte el cadàver d’un nadó en un contenidor d’escombraries, al número 89 del carrer Laguna al districte madrileny de Carabanchel, segons fonts de la Policia Nacional. A les 12.20 h, un home que estava regirant un contenidor ha percebut que dins una bossa hi havia un nadó mort, amb el cordó umbilical sense pinçar i restes de placenta. Ha alertat la policia i els sanitaris del Servei d’Assistència Municipal d’Urgència i del Samur-Protecció Civil, que han confirmat que el nadó, acabat de néixer, estava mort. La policia ha acordonat la zona i ha tallat el trànsit del carrer. L’home ha hagut de ser atès per una psicòloga del Samur-Protecció Civil amb un quadre d’ansietat, segons informa una portaveu del servei d’emergències de Madrid. La policia judicial, la científica i una comissió judicial s'han desplaçat al lloc dels fets per tal d’investigar-ho.