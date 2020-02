Troben un noi mort en un pou de les obres del túnel de les Glòries

Els treballadors de la plaça de les Glòries van trobar dilluns al matí un noi mort en un dels pous de les obres del túnel. Segons ha avançat Betevé, i han confirmat els Mossos d'Esquadra al diari ARA, han confirmat que el van trobar dos operaris a primera hora del matí. Els Mossos descarten que es tracti d'un homicidi o un accident laboral, ja que la víctima no és cap dels operaris i treballen amb la hipòtesi d'una mort accidental. La investigació per aclarir-ne les causes continua oberta.