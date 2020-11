Troben morta a la presó la mare d'Asunta Basterra

Els funcionaris de la presó de Brieva, a Àvila, han trobat aquest matí morta a la seva cel·la, penjada d'un cinturó de tela lligat a la finestra, Rosario Porto, la mare d'Asunta Basterra, condemnada a 18 anys per l'assassinat de la nena, la seva filla adoptiva, a la Corunya.

Fonts penitenciàries han indicat a Efe que en el recompte del matí els funcionaris han trobat a faltar la reclusa i quan han anat a la seva cel·la l'han trobat penjada. Els funcionaris, seguint el protocol, han avisat el 112 i els serveis d'emergència li han practicat maniobres de reanimació però només han pogut certificar la seva mort. Segons les mateixes fonts, Porto tenia tota la seva cel·la recollida, cosa que fa pensar que tenia meditada la seva decisió.

Seguia protocols antisuïcidi

Rosario Porto, advocada, complia la pena per l'assassinat de la seva filla adoptiva i ja havia complert 7 anys en tres presons, a A Lama (Pontevedra), Teixeiro (la Corunya) i Brieva (Àvila). Ja havia intentat suïcidar-se en altres ocasions. El 12 de novembre del 2018 es va enroscar un cordó al voltant del coll estant a la dutxa i va avisar a crits la seva companya de cel·la alertant del que estava fent, de manera que els funcionaris van acudir-hi immediatament. Encara que no va quedar acreditat que volgués acabar amb la seva vida, a partir d'aquest moment es va intensificar el protocol de prevenció de suïcidis i se li va assignar una altra interna de confiança.

Prèviament, també havia tractat d'autolesionar-se i el 24 de febrer del 2017 va ser ingressada a l'hospital després d'ingerir fortes dosis d'un medicament que prenia habitualment per prescripció mèdica. Precisament per això, en els diferents centres penitenciaris pels quals ha passat se li han aplicat protocols antisuïcidi en diverses ocasions, tres mesos a A Lama i tres a Teixeiro. De fet, a la presó de Brieva ha estat a la infermeria acompanyada sempre per una reclusa mentre se li aplicava també aquest protocol.

Fonts penitenciàries indiquen, però, que no es pot estar aplicant aquestes mesures indefinidament perquè suposa estar a la infermeria la major part del temps, càstig afegit a la mateixa privació de llibertat.