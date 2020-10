Condemnen la UB pel manifest a favor de la llibertat dels presos polítics

Una setmana després de la sentència del Procés, l'octubre de l'any passat, la Universitat de Barcelona (UB) va aprovar un manifest en què rebutjava la "repressió i violència policial" i exigia la llibertat dels presos polítics. El col·lectiu Universitaris per la Convivència va presentar un recurs, en nom de quatre professors i un alumne, contra aquest text i ara el jutjat contenciós administratiu número 3 de Barcelona els ha donat la raó. La magistrada ha declarat nul el manifest i l'ha deixat sense efecte perquè considera que es van vulnerar els drets a la llibertat ideològica, d'expressió i d'educació. També condemna la UB a pagar 600 euros pels costos judicials.

El jutjat ha estimat íntegrament el recurs perquè diu que la universitat forma part de l'administració pública i que "no és una institució de representació política". "Està sotmesa al deure de neutralitat", remarca la jutge, que afegeix que "no pot assumir com a pròpia una posició política determinada", encara menys quan la posició "és manifestament contrària als valors i principis de l'ordenament jurídic vigent". La magistrada comparteix el criteri de la Fiscalia i valora que "l'estat constitucional contemporani es fonamenta en l'estricta neutralitat ideològica". Tot i que la UB va al·legar la llibertat d'expressió per defensar el manifest, el jutjat respon que "és un dret individual que no tenen les institucions públiques".

"La invocació de la llibertat d'expressió no justifica ni empara l'assumpció d'una posició política per part d'una institució pública", conclou la jutge, que va més enllà i diu que el fet que el claustre de la UB defensés els actes dels presos polítics, a part de ser impugnables, "dificulta el desenvolupament integral d'alumnes i professors". Així, la magistrada resol que s'ha vulnerat el dret a l'educació. Pel que fa a la llibertat ideològica i d'expressió, el jutjat contenciós administratiu considera que la llibertat per tenir "unes o altres idees, creences o conviccions està, en l'àmbit social, inexcusablement lligada a la llibertat per manifestar-les". Per això, la jutge valora que també s'ha vulnerat la llibertat d'expressió i ideològica.

"Una condemna severa"

El col·lectiu Universitaris per la Convivència ha expressat que la sentència és "una condemna severa" després que el jutjat hagi descartat els arguments que la UB va al·legar en la seva defensa. "Resulta judicialment acreditat que una errònia comprensió del principi democràtic pot portar a les universitats a actuar en contra dels seus propis valors", ha afegit en un comunicat.