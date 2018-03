El rector de la UB avisa que les universitats "no poden esperar més" per millorar el seu finançament

"Les universitats no podem esperar més". Aquesta és l'advertència que ha llançat el rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Elias, que també ha dit que el seu centre "vol liderar" ara un moviment "més combatiu", que el que es va produir per les retallades, per demanar una millora del sistema de finançament universitari. Segons ell, aquest nou model s'hauria de basar en la qualitat docent i els índexs de recerca, i no tant en el nombre de crèdits matriculats i en l'oferta de graus.

Tot just ahir la UB va aprovar un pressupost de 370 milions d'euros per al 2018, però Elias ha assegurat que el "pressupost esperable" hauria de ser de 650 milions per poder pagar les despeses de funcionament. En general, creu que les universitats catalanes haurien d'arribar a una inversió d'entre 1.000 i 1.100 milions d'euros. Aquest sistema de finançament hauria de garantir, també, el "relleu generacional" del personal administratiu i dels professors de les universitats, que segons Elias "estan envellits".

En una trobada amb els mitjans, Elias també ha valorat la proposta del govern espanyol de rebaixar les taxes universitàries. Segons ha dit, aquesta rebaixa no es pot traduir en una retallada dels pressupostos de les universitats i ha animat la Generalitat, que és qui ha d'aprovar el decret de preus, a compensar aquesta baixada de taxes amb un augment de la inversió pública.

L'afectació del 155

Elias ha admès que la situació política a Catalunya ha impedit tirar endavant algunes iniciatives clau per al sector, com el Pacte Nacional per a la Universitat, que va impulsar Jordi Baiget quan era conseller. Ara, però, els centres no tenen cap "interlocutor polític", de manera que la situació està "encallada" a l'espera d'un nou govern.