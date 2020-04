Les UCI catalanes estan al 68% de la seva capacitat

Aconseguir prou llits de cures intensives per atendre els malalts de coronavirus va ser una de les primeres batalles a les quals va haver de fer front el departament de Salut a l’inici de la crisi. En pocs dies, Catalunya va triplicar el nombre de llits d’UCI: va passar de tenir-ne uns 600 a tenir-ne fins a 1.830 en total. D’aquests, segons va informar ahir el departament de Salut, 1.492 llits estan destinats exclusivament a malalts de covid-19. En total, segons va detallar la consellera Alba Vergés, actualment hi ha 1.008 malalts de coronavirus a les UCI catalanes, és a dir, ocupen el 68% del total de llits destinats al coronavirus i el 55% del total dels que hi ha al sistema de salut català. Els llits ocupats (i els disponibles) encara van ser més durant els dies en què Catalunya travessava la fase més aguda de la pandèmia. Concretament, el pic va arribar l’11 d’abril, quan el 86% de tots els llits destinats a tractar pacients greus de covid-19 estaven ocupats, amb uns 1.500 ingressats crítics.

A la nit, les dades de la conselleria sobre malalts crítics per covid-19 apuntaven que s’havia registrat un lleu descens en el nombre de llits ocupats a les UCI, que van passar dels 1.058 de dimarts als 1.008 d’ahir.

Segons l’últim recompte, que ara inclou les dades de les funeràries, ahir es van registrar 205 noves víctimes mortals pel virus, que eleven el nombre total de persones mortes des de l’inici de la pandèmia a 9.050. D’aquestes, 5.290 han mort a l’hospital i 2.568 en una residència. Pel que fa al nombre de contagis, ahir es van registrar 1.082 nous casos confirmats.

En la seva compareixença d’ahir, Vergés també va detallar que els metges d’atenció primària han seguit l’estat de salut de 135.000 persones i continuen fent “una feina clau” per detectar simptomatologies. A més, va explicar que moltes persones, sense precisar quantes, estan fent servir l’aplicació de telèfon mòbil creada pel Govern per reportar el seu estat de salut. “Això és molt necessari perquè el 061 pugui trucar-los i fer-los un seguiment”.

Pel que fa al pla d’actuació a les residències catalanes, que ara depenen de Salut, Vergés va avançar ahir que el Govern ha nomenat 18 persones que “tindran un paper de delegades” als centres. “Treballaran exclusivament in situ, al territori”, va precisar la consellera, que també va actualitzar la xifra de tests PCR fets als geriàtrics: segons el Govern, ja se n’han dut a terme 23.700 en centres de tot Catalunya.

Més tests: laboratoris saturats

Precisament el fet que el Govern estigui fent ara més tests que fa unes setmanes està provocant que alguns laboratoris entrin en col·lapse per l’allau de proves. Vergés va admetre ahir que “haver intensificat les proves” podria fer “que en algun moment hi hagi alguns problemes de temps” als laboratoris. “Continuem treballant per tenir la capacitat per poder fer més i més proves”, va dir.

Dins del mateix pla d’actuació, Vergés va explicar que Salut ja ha classificat 121 residències (de les 1.073 en total) com a complexes, “per falta de personal” o perquè “requereixen desinfeccions”. També han detectat 25 geriàtrics en situació crítica que han requerit reubicacions dels interns.