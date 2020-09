USTEC-STEs demana 1.500 milions d'euros per contractar 44.500 nous professors

1.500 milions d'euros per contractar 44.500 professors. Aquesta és una de les principals reivindicacions d' USTEC- STEs –el sindicat majoritari de mestres a l'escola pública– per al desenvolupament d'un curs escolar amb garanties, ja que fins ara no estan gens satisfets amb la gestió del Govern. "La tornada a l'escola ha sigut una operació de màrqueting", ha començat criticant el portaveu del sindicat, Ramon Font. I la contractació de més de 44.000 professors solucionarien molts dels problemes que veuen a la situació escolar: hi hauria prou docents per reduir les ràtios a 10 alumnes en el cas de primària i a 15 en els altres nivells educatius, cosa que permetria que es poguessin respectar les distàncies de seguretat. Si tot continua així des del sindicat no són optimistes: "Haurem de tornar a confinar-nos".

44.500 nous professors

Les reivindicacions, però, no acaben aquí, ni de bon tros. Des de l' USTEC també es demana de forma paral·lela a la contractació de nous docents una ampliació dels espais educatius per garantir que tots els grups tinguin una classe. De fet, reduir les ràtios és una demanda que el sindicat ja verbalitzava abans del covid-19: "Les necessitats de la pandèmia no xoquen amb les reivindicacions educatives", ha apuntat Font, argumentant que és positiu en termes d'educació que les classes cada vegada siguin més reduïdes i la relació alumne-docent més personalitzada.



L'objectiu inicial del departament d'Educació ja era reduir les ràtios, però davant la dificultat de fer-ho s'ha acabat donant més importància als grups bombolla. Finalment, en el cas de primària les ràtios no poden ser superiors a 20 nens per classe, i tan baixes com es pugui a secundària i batxillerat. Aquestes xifres, doncs, no s'acosten als 10-15 que demana el sindicat, però des de Govern s'argumenta que si els nens es mantenen en grups bombolla les ràtios passen a un segon pla. Un fet que des de l' USTEC no veuen bé: "No pot ser que dos germans que dormen junts i viuen junts pertanyin a grups bombolla diferents". "Això només funciona al cap dels tècnics que ho van pensar", ha etzibat Font.

Les jornades laborals dels professors i les hores de classe dels alumnes també haurien de ser reduïdes, segons l'USTEC, per garantir la seguretat en temps de covid-19. Pel que fa als nens, consideren que s'ha d'optar per la jornada compactada: "Menys temps de presència de l’alumnat, menys desplaçaments i menys espais temporals com el temps de menjador per minimitzar riscos", apunten des del sindicat. Per reduir l'horari lectiu, també creuen que s'ha de passar de fer classes d'una hora a sessions de 40-45 minuts i aprofitar, d'aquesta manera, el temps sobrant per ventilar els espais.

Si l'horari lectiu dels alumnes es redueix, els professors també passarien a treballar menys hores, fet que també reclamen des del sindicat. Proposen 23 hores a primària i 18 a secundària.

En aquest sentit, des del sindicat també han demanat una injecció de finançament per als centres educatius, ja que "la majoria dels instituts han rebut menys diners que l'any passat". Per tant, consideren que per comprar tot el material higiènic i de neteja per desinfectar els espais o tenir suficient gel hidroalcohòlic i sabó es necessiten uns ingressos extraordinaris.

"Molta gent voldria fer vaga, però és difícil"

"Hi ha tanta gent emprenyada que podríem omplir camps de futbol", ha dit Font sobre la possibilitat de fer vaga. Una opció que es va valorar dilluns, en el primer dia de curs escolar, quan els sindicats d’educació (USTEC, CCOO, CSC Intersindical, Aspepc, CGT, UGT i USOC) van explicar en una acció reivindicativa davant la conselleria d'Educació que han consultat via correu electrònic als afiliats si s’afegirien a una aturada amb l’objectiu de reclamar totes les seves demandes. Han passat dos dies, però des d'USTEC encara no han tret l'aigua clara sobre quina és la predisposició dels docents per aturar les seves jornades lectives. Font ha apuntat que "sempre és difícil organitzar una vaga, i més en aquesta situació", tot i que ha afirmat que hi ha "molta gent" que s'hi sumaria.

El 87% dels professors valoren malament la planificació d'Educació

L' USTEC- STEs va fer durant la pandèmia una enquesta a 9.000 professors que ha deixat les dades següents: el 87% valoren malament o molt malament la planificació del Govern, un 83% consideren que no hi ha hagut voluntat de diàleg ni prou comunicació amb la comunitat educativa, un 61% valoren malament la conselleria de Josep Bargalló i la majoria, un 71,45%, prefereixen treballar de manera presencial.

Negociar el teletreball

Tot i que tres de cada quatre professors prefereixen treballar presencialment en lloc de fer-ho de manera telemàtica, l' USTEC ha obert la porta al Govern per negociar el teletreball sempre que sigui impossible garantir una escola segura. Apunten, però, que si finalment s'ha d'optar per aquesta sortida, s'han de garantir millors condicions que durant el confinament –quan les escoles van tancar i es van fer les classes de manera telemàtica–. En aquest sentit, l'enquesta als professors també preguntava sobre l'etapa en què van fer classes en línia, i els resultats han sigut molt negatius: la majoria afirmen haver tingut (ells o el seu alumnat) problemes de connexió durant el període de confinament (75,81%) i assumeixen que un volum important dels estudiants no disposaven de dispositius i/o connectivitat per poder seguir el curs escolar.