La Vall d'Hebron fa la primera cirurgia híbrida a un adult amb cardiopatia

L'Hospital de la Vall d'Hebron ha fet la primera cirurgia híbrida en una cardiopatia congènita d'adult. És a dir, en un únic quiròfan d'alta tecnologia, els hemodinamistes i els cirurgians cardíacs han pogut fer en un mateixa dia les dues intervencions que fins ara requerien els pacients amb aquestes patologies. La cirurgia híbrida a la qual ha estat sotmès el pacient ha consistit en canviar la vàlvula defectuosa per una de nova i després col·locar-hi un stent, una espècie de moll amb la funció de millorar la circulació de la sang.

Fins ara, les dues cirugies separades feien allargar el procés durant almenys dos mesos; amb l'operació híbrida simultània es redueix a una setmana. El cirurgià cardíac Miguel Ángel Castro ha explicat en roda de premsa que "aquest enfocament és pura medicina centrada en el pacient", ja que atenen a les seves necessitats "en comptes de fer-lo anar de professional en professional i que hagi de passar per dos ingressos".

En concret, al pacient li mancava un dels tres vels que formen la vàlvula aòrtica del cor, que a nivell pràctic era com tenir-hi un tap, així que el cor intentava bombar la sang però no podia fer-ho amb normalitat. Una vegada comencen les molèsties en aquests casos, l'esperança de vida és d'uns dos anys, "per això és important actuar amb la màxima rapidesa possible", ha explicat Carlos Sureda, del Servei de Cirurgia Cardíaca.

"Una operació no deixa de ser un estrès emocional al qual se sotmet el pacient", ha explicat el doctor Carlos Sureda, "així que reduir aquest impacte i portar a terme totes les intervencions en una sessió redueix molt els possibles riscos" i permet una recuperació més ràpida.

Equipaments d'última generació

"Volem iniciar un canvi de paradigma per tractar els pacients de manera més integral i en un únic ingrés", ha assenyalat Miguel Ángel Castro. Això no obstant, per portar a terme aquest tipus d'intervencions híbrides "fan falta quiròfans altament dotats, com en el cas de la Vall d'Hebron", ha explicat Castro, ja que és l'únic hospital de Catalunya amb aquest tipus d'instal·lacions.

"El quiròfan híbrid és un quiròfan que a més compta amb equips d'imatge d'última generació, com són la radiologia i l'ecografia al cor, així que és bàsicament una sala d'hemodinàmica combinada amb un quiròfan", ha explicat Sureda.