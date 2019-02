Veïns del Raval frenen el desnonament d'un bloc: "Ja som imparables"

Clàxons, tambors i un càntic ja habitual al Raval: "Aquest desnonament el pararem". Primera hora de dimarts i avui a Ciutat Vella els veïns s'organitzen per intentar evitar quatre desnonaments. Un dels quals, el de passatge Bernardí Martorell, afecta un bloc sencer, amb deu pisos, que està ocupat des de fa més de cinc anys i on, com denuncia el Sindicat d'Habitatge del Raval, viuen fins a cinc menors. A més de famílies senceres, hi ha també algun pis que serveix de primer allotjament per a immigrants senegalesos i gambians. És el cas del Mussa, que acaba d'arribar a la ciutat després del viatge en pastera que el va portar fins a Ceuta, i avui temia que el desnonament el deixés al carrer. "Aquí tenim un lloc on dormir, encara que sigui sobre un cartró, mentre no trobem feina", explicava.

Una cinquantena de veïns s'ha concentrat des de primera hora davant de l'entrada del passatge. I hi han col·locat totxos, una imatge simbòlica de resistència, com remarcaven. "Aquí ja som imparables", explicava una veïna just davant del bloc després de detallar com s'organitzen per arribar a tots els desnonaments dels quals tenen constància. I, poc després, un altre veí confirmava que la comitiva judicial havia marxat i que el bloc havia evitat, per tercer cop, l'amenaça de desnonament.

Els veïns, però, tenien clar que no és una solució definitiva i segueixen reivindicant lloguers socials per a les persones que viuen en aquest bloc, que ara, asseguren, està gestionat pel fons Blackstone, a qui acusen d'estar "escanyant" famílies mitjançant "pujades abusives i expulsions arbitràries". Després d'aturar el desnonament, el Sindicat ha liderat una acció sorpresa, l'ocupació de la seu del BBVA a la Rambla, per deixar constància de la situació que viu aquest edifici i demanar solucions més definitives per a les persones que hi viuen.

ACCIÓ SORPRESA!!

Acabem d'ocupar la seu del BBVA de la Rambla. No marxarem fins que els representants de #KillBlackstone vinguin per negociar lloguers socials per a les 10 famílies de @calleHospital99

de les quals hem aturat el desnonament aquest matí. pic.twitter.com/KKbVj8F6lX — Sindicat Habitatge Raval (@RavalSindicat) 26 de febrer de 2019

"De moment, no tinc cap alternativa més enllà de seguir al pis", explicava aquest matí el Rodrigo Aguilar, que viu en un dels pisos del bloc des del 2017 amb la seva dona i els dos fills, que ara tenen quatre i set anys. Hi va arribar perquè un conegut els va dir que un dels pisos quedava buit i la família, que llavors vivia només dels pocs ingressos que ell obté de la venda a domicili, ho va veure com l'única opció que tenia d'assegurar-se un sostre. "No podem fer front a un lloguer amb els preus que tenen", assegura el Rodrigo, que insta la propietat a negociar amb ells un lloguer social.