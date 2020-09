Vergés nomena Marc Ramentol nou secretari general de Salut

Nous canvis en l'organigrama de la conselleria de Salut. Qui fins al moment ostentava el càrrec de director general de Professionals de la Salut, Marc Ramentol, serà nomenat nou secretari general en substitució de Laura Pelay. El relleu, que segons assegura la conselleria en un comunicat ha sigut pactat entre la ja exsecretària i la consellera Alba Vergés, té com a objectiu reforçar i renovar el departament de cara als pròxims mesos, d avant la previsible segona onada de covid-19 que pot haver-hi aquesta tardor i hivern, després d'uns mesos "molt intensos" de feina. El nomenament de Ramentol serà aprovat al consell executiu del Govern d'aquest dimarts.

Ramentol (Barcelona, 1982) és metge especialista en medicina interna i ocupava la direcció general de Professionals de la Salut des del mes de desembre del 2018. Llicenciat per la UAB, va realitzar la formació sanitària especialitzada en medicina interna a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, on ha treballat com a especialista del servei d'urgències i també de medicina interna. El seu àmbit d'expertesa són les malalties autoimmunitàries, cròniques i la multimorbiditat. A Salut també ha format part del gabinet de la passada legislatura.

Un dels principals projectes que ha impulsat durant la seva direcció ha sigut el Fòrum de Diàleg Professional, que va aglutinar més de 70 entitats i que va presentar un full de ruta de polítiques professionals per als pròxims anys. Salut també destaca l'aposta pel creixement de l'oferta de places de formació sanitària especialitzada amb uns màxims històrics o la millora dels graus de medicina i infermeria, conjuntament amb la direcció general d'universitats.

Salut impulsarà un examen d'aptitud personal per entrar a la carrera de medicina

La consellera Vergés ha destacat "la gran tasca" de Pelay al capdavant de la secretaria en els últims dos anys i mig i ha posat com a exemple la confecció del pressupost per a l'any 2020 –que remarca que és el segon més alt de la història i que se centra en l'atenció primària, els professionals i la prevenció en salut pública– i el seu paper els últims mesos liderant, conjuntament amb el departament d'Interior, el pla PROCICAT per fer front al coronavirus.

Montserrat Gea, nova directora general de professionals

Al seu torn, l'actual presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida, Montserrat Gea, substituirà Ramentol al capdavant de la direcció general de Professionals de la Salut. El seu nomenament també es farà efectiu demà dimarts.

Diplomada en infermeria i ciències empresarials, Gea (Lleida, 1976) és màster en ciències de la infermeria i doctora per la Universitat de Lleida, amb menció internacional a la Universitat de Toronto, i ha exercit en diferents àmbits (sociosanitari, residencial i atenció primària). La seva trajectòria, però, s'ha centrat especialment en l'àmbit hospitalari, concretament a l'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida. Actualment és vicerectora d'internacionalització de la Universitat de Lleida i professora de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia.

Gea es va especialitzar en polítiques de salut pública i recerca qualitativa per la Bloomberg Faculty of Nursing de la Universitat de Toronto i és la investigadora principal del Grup de Recerca en Cures de Salut de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida).