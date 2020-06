Viatjar en avió té menys risc de contagi que fer-ho en tren o autobús

Quan s’obrin les fronteres i puguem tornar a viatjar, ¿com seran els trajectes en avió? Què hauríem de tenir en compte quan fem les maletes? ¿Com s'evitaran les aglomeracions i les cues als controls de seguretat i als embarcaments? De moment, no existeix cap protocol internacional i s’han discutit diferents opcions. Natalia Rodríguez-Valero, metge del Servei de Medicina Tropical i Salut Internacional de l’Hospital Clínic i investigadora de l'ISGlobal, creu que algunes alternatives que s’han posat sobre la taula no són gaire viables. Per exemple, les quarantenes: "Són poc compatibles amb viatges de curta duració". Rodríguez-Valero tampoc considera que el passaport immunitari sigui gaire viable: "Hi ha diverses incògnites que no permeten la seva implementació, com l’absència d’evidència que la presència d’anticossos protegeixi de noves infeccions, entre altres limitacions científiques i ètiques", assegura.

Filtres microbians a les cabines

Una opció possible seria un certificat de PCR durant les 48-72 hores prèvies que pugui acreditar que les persones s’han sotmès a la prova dos o tres dies abans i s’ha descartat, per tant, una infecció activa. "Això, però, seria en un món ideal, perquè ara aquestes proves no són massives, haurien de ser més econòmiques, més accessibles i més ràpides –explica Rodríguez-Valero–. S'està investigant molt. Per exemple, a Israel ja estan fent proves amb un nou sistema capaç de detectar el virus a través de l'alè, perquè tot sigui més àgil". Mentre no arribin noves proves més accessibles, el més probable, segons la investigadora, és que se sumin diferents sistemes per evitar el risc de contagi, com la detecció de la temperatura i qüestionaris a les entrades i sortides dels països.

Fernando Simón, responsable del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, ja va explicar que les companyies aèries haurien de reduir el nombre de passatges a la meitat per tal que es pogués mantenir la distància de seguretat, deixant sempre un seient buit entre passatgers, i va alertar de l’obligació de portar mascareta durant el trajecte. Rodríguez-Valero també insisteix en la necessitat de mantenir les distàncies, portar mascaretes i rentar-se sovint les mans, però també explica que el risc d’infecció en cabina "no és alt": "En els avions moderns, segons la IATA, l’aire de la cabina o és un 100% fresc o recircula d’un 10% a un 30% –explica la metgessa–. La majoria d'aquest aire passa per filtres microbians HEPA similars als dels quiròfans, per tant, el risc és menys elevat que en altres transports com els autobusos o els trens".

Algunes companyies ja treballen per limitar més aquesta circulació d'aire i aïllar encara més els passatgers. "Amb mascareta i tenint en compte que els passatgers no estan cara a cara, el risc de contagi no és molt alt, però algunes companyies també estan estudiant, per exemple, com evitar el contacte entre els passatgers de les diferents files", diu Rodríguez-Valero, que també preveu que les companyies limitin el servei de càtering, evitin les cues per anar al bany i els embarcaments i desembarcaments seran molt més estrictes per limitar el risc de contagi.