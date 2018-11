Vuit dels 15 joves detinguts per agredir sexualment una noia queden en llibertat

Els Mossos d'Esquadra han deixat en llibertat vuit dels 15 joves detinguts per agredir sexualment una noia a Santa Coloma de Gramenet i apunyalar el seu xicot quan intentava defensar-la a la parada del metro de Can Peixauet (L9). Segons la investigació de la policia, que ha comportat la visualització de les càmeres de seguretat del metro, s'ha deixat sense efecte la detenció dels vuit joves perquè no tindrien una implicació directa en els fets. Pel que fa als set nois restants, cinc continuen detinguts a les dependències dels Mossos a l'espera de passar a disposició judicial –es preveu que sigui avui a la tarda o demà– i els altres dos han manifestat que són menors i els estan fent les proves per determinar-ne l'edat.

Els 15 joves van passar ahir a la tarda a disposició dels Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació dels fets. Tots els nois anaven indocumentats quan van ser detinguts, però la policia n'ha pogut identificar 13 com a majors d'edat. Els altres dos han assegurat que són menors i si amb les proves es conclou que és així passaran a disposició de la Fiscalia de Menors.

Un dels majors d'edat havia passat per la DGAIA

La secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva, ha explicat que entre els 13 majors d'edat hi ha un jove que havia estat tutelat per la DGAIA fa tres anys. Pel que fa als possibles menors d'edat, Oliva ha avançat que la Generalitat no té constància que n'hi hagi cap entre els joves que van participar en l'agressió de Santa Coloma. De fet, ha afegit que s'estan fent les "comprovacions necessàries" per determinar si els dos nois són menors. Si finalment es comprova que ho són, Oliva ha deixat clar que la DGAIA assumirà la seva tutela.

Colau demana més atenció per als MENA

Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha interpel·lat directament a la Generalitat i a l'Estat perquè hi hagi un "canvi". "Estan arribant molts més MENA", ha avisat. "Qualsevol menor d’edat ha de tenir una administració pública que li garanteixi uns serveis de qualitat, una segona oportunitat", ha afegit.

L'alcaldessa, a més, també ha demanat no fer "sensacionalisme ni acusacions partidistes" en aquest tema. "El sistema ha d’estar a l’alçada per atendre’ls per evitar que acabin en petits grups de delinqüència per no haver trobat un sistema d’acollida adequat. Ara mateix no és l’adequada i és impròpia d’un sistema democràtic", ha lamentat.