"Vull ser periodista per explicar la veritat"

Quaranta-quatre nois i noies, d'entre 12 i 14 anys, participen a partir de dilluns, 25 de juny, al primer Campus de Periodisme que organitzen conjuntament el diari ARA i Fundesplai. Durant una setmana faran tallers de televisió, ràdio, premsa escrita, fotografia i periodisme digital, acompanyats per professionals de l'ARA, que s'encarregarà de les activitats de matí. A les tardes, les activitats d'oci i esport aniran a càrrec dels monitors de Fundesplai. El Campus es farà a les instal·lacions centrals de Fundesplai al Prat de Llobregat.

L'actualitat d'aquest Campus es podrà seguir cada dia a l'ara.cat a través de la comunitat del Criatures. Els nois i noies que hi participen, i que venen de Catalunya, les Balears i el País Valencià, han hagut d'enviar un vídeo explicant per què volen participar en aquesta experiència. Al vídeo "Volem ser periodistes!" hi apareixen algunes de les imatges dels participants.